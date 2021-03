Due nuovi mezzi dell’Ail per supportare le attività

PORDENONE – Davanti la loggia del Municipio sono stati presentati due nuovi mezzi di trasporto della sezione pordenonese dell’Ail (l’Associazione italiana contro le leucemie e linfomi).

Acquistati grazie alla raccolta dei fondi durante le iniziative e gli eventi promossi da sodalizio pordenonese saranno utilizzati per accompagnare le persone in ospedale e nei centri di cura.

“Per la sua attività – ha commentato il sindaco Alessandro Ciriani – l’AIL è una risorsa per la città e per il territorio, e soprattutto in questi tempi è fondamentale la collaborazione fra Istituzioni, Associazioni e mondo del volontariato per affrontare le emergenze che stiamo vivendo.”

Alla cerimonia sono intervenuti il presidente Ail Aristide Colombera, il vice Vincenzo Sansalone con altri componendi del sodalizio e l’assessore Pietro Tropeano che ha sottolineato quanto sia importante questa donazione per la comunità pordenonese che diventa fondamentale per chi ha bisogno di cure.