E’ festa al Teghil, Ramarri salvi! Pordenone-Cosenza 2-0

LIGNANO – E’ festa al Teghil! Il Pordenone resta in serie B!

Il Pordenone grazie al 2-0 di oggi al Teghil contro il Cosenza nell’ultima giornata di campionato conquista la matematica salvezza in serie B per il secondo anno consecutivo e non giocherà i temutissimi play-out proprio contro gli avversari odierni che retrocedono in serie C e che hanno onorato fino all’ultimo minuto l’importante e decisivo impegno di giornata.

La prima rete neroverde, che scaccia tutti i timori della vigilia, del croato Karlo Butic al 33′ del st subentrato pochi minuti prima al compagno di reparto il polacco Musiolik. A tempo ormai scaduto la chiude Vogliacco.

Pordenone che chiude cosi la stagione regolare a quota 45 punti al quindicesimo posto in classifica.

Ramarri adesso attesi dal popolo neroverde accorso in massa oggi a Lignano a sostegno della squadra all’esterno dello stadio per festeggiare tutti assieme la meritata salvezza.

Il tabellino:

PORDENONE – COSENZA 1-0

GOL: 33′ st Butić, 45′ + 3 Vogliacco

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Camporese, Bassoli, Falasco; Magnino (42′ st Scavone), Calò (14′ st Pasa), Misuraca (42′ st Barison); Zammarini; Ciurria, Musiolik (30′ st Butić). A disp.: Bindi, Berra, Stefani, Biondi, Finotto, Mallamo, Chrzanowski, Rossetti. All. Domizzi.

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Tiritiello, Ingrosso, Legittimo (38′ st Mbakogu); Sueva (9′ st Trotta), Sciaudone, Kone (38′ st Corsi), Crecco; Tremolada (28′ st Sacko); Carretta, Gliozzi. A disp.: Matosevic, Saracco, Idda, Bouah, Schiavi, Vera, Antzoulas, Petrucci. All. Occhiuzzi.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna. Assistenti: Valeriani di Ravenna e Lo Cicero di Brescia. Quarto ufficiale: Volpi di Arezzo.

NOTE: al 40′ st espulso Tiritiello. Ammoniti Musiolik, Tiritiello, Domizzi, Misuraca. Angoli 7-2.

P.G.