E’ morto Aleandro Marini, il ricordo dell’Ascom per lo storico commerciante

PORDENONE – Espressioni di cordoglio sono giunte dall’Ascom-Confcommercio alla famiglia Marini di Pordenone per la scomparsa a 84 anni di Aleandro Marini, noto commerciante per aver gestito per molti anni la tabaccheria-edicola di largo San Giovanni, ora nelle mani del figlio Stefano e la moglie che proseguono l’attività nella tradizione.

Aleandro – ricorda il presidente dell’Ascom Alberto Marchiori – ha ricoperto con dedizione e impegno sindacale l’incarico di consigliere nel direttivo della federazione provinciale tabaccai (Fit), dopo che il padre Augusto, è stato per trent’anni presidente dello stesso organismo.

Anche il presidente degli edicolanti Snag, Maurizio Romano, ha rivolto al figlio Stefano e alla famiglia la vicinanza della categoria.

La foto è dal profilo facebook di Stefano Marini.