E’ morto il sacerdote storico dell’ospedale don Bernardino Del Col. Il ricordo di Tropeano

PORDENONE – La sua casa era l’ospedale: da 47 anni.

E’ deceduto oggi, 30 dicembre, don Bernardino Del Col, il prete degli ammalati nel Santa Maria degli Angeli e nei pellegrinaggi.

A Lourdes, Terrasanta, Fatima, Medjugorje per dare conforto e speranza anche quando l’anima è piena di spine e la vita è una croce quotidiana.

“Avrei voluto – inizia così il ricordo dell’assessore comunale e medico Pietro Tropeano sul suo profilo facebook – fare il solito aggiornamento. Ma oggi non è possibile. Don Bernardino, il nostro amico Bernardino ha lasciato per sempre il suo Ospedale, ennesima vittima di questa terribile malattia. Caro Bernardino sei stato sempre accanto a noi medici, infermieri, pazienti, familiari. L’ospedale era la tua casa, la tua vita. Ti ricordo nelle prime notti in pronto soccorso da neo assunto quando venivi a trovarci e non ci facevi mai mancare la tua vicinanza ed il tuo incoraggiamento. Generoso, sempre presente e disponibile, sempre pronto con un cenno o una parola di conforto. Ha voluto esserci anche due settimane fa alla consegna del mosaico che ringraziava tutto il personale sanitario tanto provato in questi mesi. Con te ci lascia un pezzo di storia del Santa Maria degli Angeli. Ci lasci in un momento in cui avevamo tanto bisogno di te , avevamo tanto bisogno della tua presenza ormai familiare ed unica. Grazie per quello che ci hai donato”.