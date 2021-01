E’ morto Luciano Fabbro, storico sindacalista Cisl

PORDENONE – È deceduto Luciano Fabbro, storico sindacalista Fim in Zanussi e tra i fondatori della CISL pordenonese.

È morto nella notte fra sabato 23 e domenica 24 gennaio Luciano Fabbro, storico sindacalista Cisl, amico di Lino Zanussi, già presidente dell’Inps e in gioventù giocatore del Pordenone calcio.Il coronavirus se l’è portato via, in una settimana, all’ospedale di Pordenone.

Il suo impegno sindacale fu nella Cisl prima nella Fim poi segretario provinciale dal 1977 al 1988. Presidente dell’Inps una prima volta dal 1966 al 1972, fu rieletto una seconda dal 1990 al 1994.

Lo piangono, con quanti l’hanno conosciuto e apprezzato, la figlia Luciana, dirigente Cisl, e i figli Fabrizio e Alessandro. La data dei funerali non è stata ancora fissata.