E’ morto Matteo Ferronato; ci lascia un’ importante figura del commercio cittadino

PORDENONE – È morto ieri, 5 aprile, a Pordenone Matteo Ferronato, storico negoziante 88enne, che fino a qualche anno fa era rimasto al banco della prestigiosa rivendita di vini e liquori di corso Vittorio Emanuele.

E’ un altra importante figura del commercio cittadino che ci lascia. L’anziano commerciante era malato da qualche anno, nelle ultime settimane la situazione è però peggiorata.

L’azienda di famiglia è nata nel 1929. Fu fondata dal padre di Matteo come fabbrica di liquori e posta nell’ex chiesa di San Francesco, in piazza della Motta. Il capostipite Rino l’aveva acquistata dalla famiglia Galvani e trasformata in distilleria e in una piccola fabbrica di liquori. L’azienda rimase lì fino alla fine degli anni Sessanta, quando il Comune acquisì l’immobile per trasformarlo in un centro culturale.

La famiglia Ferronato allora trasferì la produzione in via Villanova, dietro la chiesa della Santissima, mentre il punto vendita si trovava in corso Vittorio Emanuele. Poi, nel 1965 e nel 1966, la fabbrica andò distrutta in seguito alle alluvioni.

Intorno al 1973-1974 l’avvio del secondo punto vendita di via Colonna, gestito ormai da molti anni dal figlio Rino.

Lascia la moglie e il figlio Rino, le figlie Francesca e Silvia, con le rispettive famiglie.

Cordoglio di Ascom-Confcommercio Pordenone per la scomparsa dello storico commerciante.

I funerali si terranno in forma privata.