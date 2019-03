Ecocasa sostenibile, fiera su ristrutturazione e risparmio energetico

PORDENONE – Nella filiera dell’edilizia c’è un settore che non conosce crisi e che anzi sostiene la domanda dell’intero comparto acquisendo sempre più quote di mercato: stiamo parlando di tutti quei prodotti e servizi che fanno riferimento all’edilizia sostenibile, al risparmio energetico e alla bioedilizia.

A queste tematiche è dedicata Ecocasa sostemibile, la 9^ edizione del salone è in programma sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 marzo 2019 alla Fiera di Pordenone, l’ingresso è gratuito con registrazione.

E’ main partner della manifestazione anche quest’anno CiviBank mentre Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone SpA, inaugura con Ecocasa la collaborazione con Pordenone Fiere.

“Due realtà sempre più importanti del nostro territorio – rileva l’ad di Interporto Pordenone, Giuseppe Bortolussi, – hanno deciso di dar vita a una proficua collaborazione. E la Fiera fungerà da vetrina con le tante rassegne che vengono promosse, mese dopo mese”.

“La manifestazione – sottolinea il presidente di Pordenone Fiere, Renato Pujatti, – presenta circa 80 espositori, molti leader di settore, costruttori e distributori di prodotti e servizi che spaziano in alcuni ambiti specifici dell’edilizia abitativa: dal fotovoltaico alle stufe a biomasse o ad accumulo, dalla bioedilizia ai rivestimenti e pavimenti, dai serramenti e infissi ai sistemi per l’isolamento termico e acustico”.

Doppio il target di riferimento del Salone che si rivolge sia a tutti coloro che hanno in programma investimenti dedicati alla casa, ristrutturazioni, modifica degli impianti e delle fonti di riscaldamento e pongono particolare attenzione al risparmio e alla salvaguardia dell’ambiente, sia ai professionisti del settore, progettisti artigiani, rivenditori di materiali edili, impresari, installatori, idraulici.

Ecocasa Sostenibile si distingue tra le tante manifestazioni dedicate alla casa proprio per l’alta specializzazione e la verticalità dell’offerta che pone in primo piano proprio il tema del risparmio energetico e della sostenibilità.

Un obiettivo che prevede scelte precise fin dalla progettazione e costruzione o soprattutto in fase di ristrutturazione dell’abitazione quando il fattore isolamento diventa fondamentale in un’ottica di risparmio dei consumi energetici per il riscaldamento.

I visitatori di Ecocasa potranno ottenere tutte le informazioni per costruire abitazioni in legno o con altri materiali naturali e “passive house” in grado di garantire il benessere termico senza o con una minima fonte energetica di riscaldamento interna “convenzionale”, ossia caldaia e termosifoni o sistemi analoghi.

Queste tecniche di progettazione e costruzione, pionieristiche non molti anni fa, ora rappresentano il fulcro centrale della proposta espositiva di Ecocasa Sostenibile e sono anche al centro del programma degli incontri che si terranno durante la manifestazione a cura di espositori e partner.

CiviBank è presente in Fiera con proprio stand nel padiglione 9 dove, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Pordenone e la società specializzata Civiesco, propone alcuni eventi tematici informativi: sabato 23 marzo alle ore 11 “Gli strumenti finanziari agevolati a sostegno dell’efficienza energetica” e alla ore 16 “Che cos’è il conto termico”; lunedì 25 marzo dalle ore 10 alle 13, è in programma il convegno tecnico dal titolo “La misura della sostenibilità in edilizia e urbanistica: l’edificio sostenibile in un quartiere sostenibile” realizzato l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pordenone.

Il Convegno vuole essere un momento di aggiornamento per architetti, ingegneri, geometri, periti ed addetti ai lavori, per meglio comprendere come i sistemi di valutazione della sostenibilità ed in particolare il Protocollo ITACA possano contribuire a semplificare l’introduzione degli “acquisti verdi”. Nel corso dell’incontro sarà presentato CESBA MED: progetto europeo sulla sostenibilità degli edifici e delle aree urbane realizzato a Udine e a Torino. Hanno collaborato al programma degli incontri anche l’azienda &Co Energie Condivise e molti espositori di Ecocasa che presentano ai loro potenziali clienti prodotti e tecniche innovative.

I temi trattati spaziano dal diritto (la tutela legale delle famiglie e la trasmissione del patrimonio, la responsabilità di manutentori e installatori durante e dopo i lavori e in generale la RC professionale), alla salute (proteggere la salute per proteggere il patrimonio, sistemi di controllo e prevenzione del batterio legionella) dai prodotti finanziari (estinzione anticipata del mutuo per gravi problemi) a temi tecnici legati alla progettazione e alla scelta dei materiali nella ristrutturazione degli edifici (ristrutturazioni con materiali isolanti a basso spessore, costruire edifici antisismici ad alto rendimento energetico, come regolare correttamente la temperatura di casa risparmiando, valutazione economica di un investimento nel solare termico, come scegliere l’impianto a pavimento più idoneo, cos’è e come si misura il comfort all’interno di un edificio, vantaggi della certificazione Casaclima di un edificio, schermature solari delle superfici vetrate, sistemi di accumulo nei fotovoltaici domestici, progettare e costruire con l’abete bianco del Friuli Venezia Giulia).

Ecocasa Sostenibile, Fiera di Pordenone 23, 24, 25 marzo 2019 orario 10-19.

Ingresso gratuito con registrazione dalla Biglietteria Nord. www.ecocasa.pn