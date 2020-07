Electrolux, mascherine obbligatorie sono in entrata e in mensa

PORDENONE – I lavoratori di Electrolux Susegana potranno abbassare dal volto la mascherina durante le operazioni sulla linea di montaggio, ma dovranno invece indossarle nei momenti di possibile assembramento, come le fasi di timbratura, uscita e fila in mensa.

È l’intesa raggiunta ieri, 1 luglio, fra le rappresentanze sindacali interne e la direzione dello stabilimento.

Nelle scorse settimane c’erano stati attriti per la necessità, per gli operai, di adoperare gli schermi Ffp2 imposti dall’azienda, poi convertiti in mascherine di tipo diverso, che implicano minori sforzi nella respirazione rispetto alle prime.

Con l’aumento del caldo, sindacati e Rsu avevano chiesto un incremento delle pause nei turni di lavoro.

Ora, grazie anche all’andamento della curva epidemiologica generale e ad adeguate distanze fra gli operai, è stato consentito il lavoro a volto scoperto.