Elisa, il funerale della bimba che ha commosso l’Italia, il 20 a Roraigrande

PORDENONE – Elisa Pardini avrà finalmente il suo funerale. La piccola, che aveva 5anni, 6 anni tra meno di 2 mesi, è morta lo scorso mese, dopo che da 3 anni era, assieme alla mamma Sabina e al papà Fabio, chiusa da lungo tempo ormai dentro una stanza di ospedale senza poter muoversi uscire o giocare. Una storia che ha commosso tutta l’Italia.

Mercoledì 20 Maggio alle ore 15.30 dopo un mese e mezzo dalla sua morte nella Parrocchia San Lorenzo di Rorai Grande per poi essere successivamente sepolta nel cimitero adiacente.

È stato scelto questo per ragioni logistiche. In chiesa potranno entrare solo un numero limitato di persone tra i quali quasi tutti parenti e amici intimi.

Per non creare assembramenti fuori della chiesa si può comunque partecipare ma a distanza di almeno un metro e muniti tutti di mascherina come da prassi

Elisa ha avuto una breve vita e dolorosa e una morte che peggiore non si possa immaginare. Si prega di fare commenti più pacati possibili. Una cosa è certa, di Elisa se ne parlerà ancora per molto tempo. Grazie infinitamente a chi vorrà condividere questo mio urlo di dolore…

Pardini Fabio Per Elisa