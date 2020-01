Epifania, i falò di Pordenone e della provincia

PORDENONE – Domenica 5 gennaio, è arrivata la notte dell’Epifania che, nella nostra provincia, è quella dei falò.

Nel Friuli e nel Veneto, soprattutto tra i fiumi Tagliamento e Piave, la sera del 5 gennaio si accendono da sempre, grandi fuochi, localmente chiamati con decine di nomi: la costruzione, la struttura, la composizione della pira, la sua accensione, la sua interpretazione in relazione alla produzione agraria dell’annata, fanno parte di precisi rituali che si perdono nella notte dei tempi.

Ecco i principali di quest’anno. Pordenone Alle 19.30, nell’area verde del campo di rugby di Borgomeduna, in via Mantegna, falò epifanico a cura dell’Asd Rugby Pordenone. Nelle vie del quartiere di Villanova, fiaccolata a cura delle associazioni del quartiere. Alle 20, falò epifanico a cura dell’Asd San Gregorio, nel parcheggio della Fiera all’angolo tra via Buozzi e via Dogana. Alle 20 Mega Pan e Vin al Villaggio del fanciullo, in Comina, a cura della ProPordenone. Alle 20.30 falò con arrivo della Befana al quartiere di Torre (parrocchia SS. Ilario e Taziano). Alle 20.30 falò delle associazioni di quartiere a Villanova (Centro sportivo Lupieri). Andreis Panedavin a Sies, alle 20, Bosplans e Alcheda. Arba Alle 20.30 fogorata arbese, con chioschi enogastronomici, minestrone, panini caldi, brûlé e dolci. Aviano A Marsure in località San Lorenzo, alle 20. Barcis Falò sul lungolago, dalle 20, falò epifanico con vin brulè per tutti. Casarsa Alle 20, dalla sede degli Alpini, partirà la Lucciolata, che si concluderà, alle 20.30, a Versutta, dove verrà accesa la foghera. Sempre alle 20, in via Drina, a Casarsa. Cordenons Dietro l’oratorio di San Pietro, il falò sarà acceso alle 20.30. Ci saranno cori, canti, musica e brulé, te e pinza per tutti. Il falò al Pasch sarà acceso alle 20.30. Saranno offerti anche fagioli, panini caldi e polenta. Fogarela anche a Villa d’Arco, organizzata dalla Pro loco.Corva Falò in via Alfieri. Clauzetto In località Curtuliet, in via Dote, alle 20.30. Alle 19 partenza della Lucciolata dalla chiesa di San Paolo e arrivo in via Dote, dove si bruse la Befane.Fanna Alle 20.30, in via Circonvallazione Nuova, a lato della ex provinciale dei Maraldi. Fontanafredda Una quindicina i Pan e vin in tutto il comune. Il principale a Ranzano, alle 20.20, con l’Associazione Organizzatori Ranzano, in via verdi, dove il falò è stato costruito con una cinquantina di camion carichi di legna. Le Befane distribuiranno doni ai bimbi. Per i grandi a disposizione con offerta a favore del Cro di Aviano oltre 100 litri di vin brûlé e 50 kg di pinza, ma anche frittelle e muset con polenta. Alle 20 in via Bellini (vicino al ristorante al Faro), e in via Zorutti, a Ceolini, Villadolt, Ronche e Casut. Frisanco Falò in località Crocera organizzato dalla Pro loco Valcolvera. Meduno In via Friuli, alle 20, accensione della pira. Saranno distribuiti cioccolata calda, vin brulé, the, pizza, minestrone, panino con la salsiccia. Gran finale con spettacolo pirotecnico. Montereale Valcellina Fogoron, alle 20. Pasiano In località Visinai alle 21, con benedizione del parroco don Lelio Grappasonno nel podere Masserut. Piancavallo Dalle 17 fiaccolata a cura dei maestri di sci delle scuole Aviano-Piancavallo e Piancavallo. A seguire accensione del falò e fuochi d’artificio sulle piste, a cura della Pro Aviano. Alle 18 messa presieduta dal vescovo mons. Giuseppe Pellegrini. Polcenigo A San Giacomo benedizione e accensione alle 20. A San Giovanni Battista benedizione e accensione alle 20.30. Porcia Nell’area sportiva del Centro pastorale Giovanni Paolo II, in via delle Acacie, alle 20 verrà acceso il falò della parrocchia di San Giorgio Martire. Prata La Pro loco Santa Lucia e gli Amici di Borgo Passo organizzano il Pan e vin… e arriva la Befana, a partire dalle 20, in via Borgo Passo. Altri falò della Pro loco Gusti e sapori, a Villanova e della Pro Ghirano porte aperte, a Ghirano. Roveredo in Piano Alle 19, in via Runces, di fronte ai campi da tennis, verrà acceso il Capòn cavìn, a cura della Pro Roveredo.Sacile Il Panevin, accanto allo Stadio, in via XXV Aprile, verrà acceso alle 20.30, a cura della Pro Sacile, con canti pinza e vin brulé. Sesto al Reghena Alle 20.30, immersione dei subacquei nelle acque del Lago Paker, con accensione di alcuni simboli beneauguranti; uscita dal lago di una singolare befana e accensione del falò. Qui, vichinghi eseguiranno il rituale della preparazione del Gran Pampel. Alle 22 spettacolo pirotecnico. Spilimbergo Alle 20 falò nell’area festeggiamenti di Gaio, in via Valeriano 13/d, a cura della Pro loco I Due Campanili di Gaio e Baseglia. Valvasone Arzene Tradizionale giro dei falò epifanici (Zir dai Arboras) in bicicletta, nelle località di Arzene, San Lorenzo e Valvasone. Momenti conviviali, ad ogni tappa, offerti dagli abitanti delle borgate. Info allo 0434/898898. Zoppola Falò epifanici nelle varie frazioni, a cura delle associazioni del territorio.