EPS festeggia i 30 anni di attività sabato 1 giugno

PORDENONE – EPS compie 30 anni e festeggia con una giornata interamente dedicata a clienti, fornitori e dipendenti. Il 1° giugno EPS aprirà le porte dell’azienda con momenti di incontro e visite guidate ai reparti produttivi siti nella zona industriale di Villotta di Chions. Un evento voluto dalla famiglia Zambon, proprietaria dell’azienda, per festeggiare i risultati e le collaborazioni che legano la storia dell’azienda al tessuto economico pordenonese e ai successi raggiunti sui mercati internazionali nel campo della lavorazione della materia plastica.

Sabato 1 giugno a partire dalle ore 10 autorità, clienti e fornitori parteciperanno all’avvio dei festeggiamenti e ai tour guidati dell’azienda. Dalle ore 17 saranno accolti i dipendenti e le loro famiglie.

L’Open Day di EPS vuole raccontare 30 anni di storia: dalle origini, con una attrezzeria stampi fondata da Pietro Zambon guidato dalla passione di investire in un progetto con operosità e tenacia; ad oggi, con una realtà imprenditoriale che copre l’intera filiera della lavorazione della materia plastica con 4 reparti produttivi, 10.000 mq di superficie e 130 dipendenti.

EPS seppur cresciuta, con Pietro Zambon e le figlie Lorena e Martina alla direzione, mantiene saldi i propri valori di professionalità e qualità. Pietro Zambon infatti spiega che “L’impegno professionale e familiare che ha dato vita a questa azienda è fortemente legato alla perseveranza dei primi anni e alla professionalità nelle piccole cose, che non hanno mai smesso di essere tali. Nemmeno oggi che in azienda siamo in tre.”

Punti fermi confermati anche da Lorena Zambon, CEO di EPS, ”Il ricambio generazionale, che per molte imprese ha significato un passaggio difficile, per noi è avvenuto in modo naturale agevolato dal costante affiancamento di nostro padre e dalla nostra crescita in azienda che ha segnato anche una transizione gestionale”. “Per questo -prosegue- è oggi ancor più forte la consapevolezza di proiettare l’azienda verso l’innovazione e la dinamicità che consentono di operare in un mercato più ampio sia a livello territoriale sia lungo la nostra filiera sempre con una sola priorità: soddisfare al meglio il cliente, accompagnandolo passo dopo passo nelle scelte, nella ricerca e sviluppo, nella progettazione e nella realizzazione del prodotto finale”.

La sinergia tra innovazione, processi e materiali impiegati si concretizza nelle linee produttive che, se in principio era solo la costruzione di stampi, adesso prevedono anche stampaggio ad iniezione plastica, assemblaggi tecnici e componenti per la ristorazione professionale, realizzati e commercializzati in modo diretto.

Attività aziendali che consentono di fornire clienti in tutto il mondo e operanti in settori diversi dall’Automotive alla Climatizzazione, dal Meccanico all’Horeca e al Vending. “Sviluppo di nuovi progetti, tecnica e competenze ci guidano negli investimenti di crescita professionale del personale interno e nelle collaborazioni attive con istituti universitari e scuole secondarie che sempre più spesso hanno l’opportunità con noi di approcciare il mondo del lavoro”, aggiunge Martina Zambon, Direttore Risorse Umane.

I 30 anni di storia di EPS raccontano il percorso di una famiglia di imprenditori che, a fronte di cambiamenti di mercato e di evoluzioni produttive, ha saputo far sviluppare l’azienda mantenendo saldi i valori fondanti e continuando a credere del made in Italy e nel tessuto economico pordenonese, con continui investimenti in azienda e in attività rivolte alla crescita produttiva locale e del territorio.

Storia di EPS

1989 Pietro Zambon fonda l’azienda per la costruzione di stampi destinati allo stampaggio plastico ad iniezione; viene eretto il primo capannone e sono assunti i primi 7 dipendenti

1994 viene costruito il secondo capannone, che viene destinato al reparto stampaggio e si iniziano a produrre i primi assiemi

1997 inizia il percorso di qualità e conformità con la Certificazione ISO 9001

Dal 1999 si aprono nuovi mercati con la presenza a fiere di risonanza internazionale

1999 si avvia la produzione dei componenti e piedini livellatori per la ristorazione professionale

2003 si aggiunge lo stabilimento dell’assemblaggio

2007 Martina Zambon entra in azienda

2017 si aggiunge uno stabilimento che viene interamente dedicato al reparto component; vengono introdotti in tutta l’azienda I processi food contact per la produzione di materiale plastic destinato al contatto con gli alimenti

2019 continuano gli investimenti in azienda per ampliare spazi produttivi e l’offerta ai clienti

EPS oggi conta 130 dipendenti; 5 stabilimenti, 10.0000 metri quadri di superficie produttiva. I mercati serviti, in Europa centro occidentale e orientale e nei Paesi Extracee, sono Automotive, HVAC & building automation, Ho.Re.Ca e grande ristorazione, Meccanico agricolo, Meccanico tessile, Vending.

Il programma della giornata

Ore 10.00 apertura dei festeggiamenti e caffè di benvenuto

Ore 11.00 saluti delle autorità (consigliere regionale Alessandro Basso, direttore generale Unione Industriali Paolo Candotti, sindaco di Chions Santin Renato, Don Lelio Grappasonno). Consegna a Zambon Pietro di un riconoscimento da parte di Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone. Seguono saluti della famiglia Zambon

Accompagnamento durante l’evento del Duo di Archi Mele-Volpato in collaborazione con Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone

Ore 11.45 Visita guidata ai reparti

Ore 12.45 Buffet e consegna di un omaggio come simbolo dell’evento e ricordo della giornata

Ore 16.30 avvio attività Family Day