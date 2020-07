Estate a Pordenone, gli eventi di agosto

PORDENONE – Il luglio dell’«Estate a Pordenone» in piazza XX Settembre chiude in bellezza con il concerto del Lorena Favot trio. Il live, che rielabora in modo originale i grandi brani del jazz, è venerdì 31 alle 21. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al 375 592 8824.

Sempre ingresso libero, e sempre prenotazione telefonica obbligatoria anche per gli eventi di agosto in piazza.

Si comincia domenica 2 alle 21 con i concerti di Matteo Mosolo e del Bearzatti trio «Dear John». L’evento costituisce anche l’inaugurazione del festival musicale Polinote che, per le restanti serate, proseguirà all’ex convento (info su www.polinote.it).

L’estate in piazza, invece, continua lunedì 3, sempre alle 21 con i «Racconti a briglia sciolta» di Ortoteatro, serata per famiglie di fiabe popolari narrate e cantate, con protagonisti animali parlanti, galli magici e capre maligne.

Giovedì 6 è invece di scena La Compagnia Hellequin- Scuola sperimentale dell’Attore con lo spettacolo «I bandisti di Brema» che viene proposto alle 18.30, 19.30 e 21.30.

Lunedì 10, alle 21.30, in occasione della notte magica di San Lorenzo ci sarà il suggestivo concerto di «Sette pianoforti sotto le stelle», organizzato da Accademia musicale Naonis.

Giovedì 13 torna in piazza la Scuola dell’Attore, questa volta con lo spettacolo «Il mare di joy», offerto anch’esso alle 18.30, 19.30 e 21.30.

Lunedì 17 alle 21 Ortoteatro presenta «Girotondo attorno al mondo», show di racconti, canzoni e storie dal mondo, mentre giovedì 20 c’è sul palcoscenico «Eden e Marvin» (18.30, 19.30 e 21.30) della Scuola dell’Attore.

Dal 27 al 29 agosto il palcoscenico di piazza XX Settembre accoglierà tre grandi concerti firmati Music in Village. Il 27 Frankie Hi enrg, il 28 l’ex Timoria Omar Pedrini e il 29 i Mellow mood.

Chiusura il 31 alle 21 con lo show del ventriloquo Andrea Fratellini, vincitore di Italia’s got talent 2020. Ad accompagnarlo la musica del Lorenzo Lisi quartet. A presentare sarà Sergio Labruna.

E se il cuore dell’Estate è appunto in piazza, alcuni eventi si svolgono anche altrove. Il calendario completo è su comune.pordenone.it