Estate a Pordenone, inaugurazione tra relax e divertimento

PORDENONE – Sarà all’insegna del divertimento per tutti e del relax l’inaugurazione dell’Estate a Pordenone venerdì 28 giugno in piazza XX Settembre. Già dalla 15 saranno attivi i giochi d’acqua che faranno la gioia dei bambini e delle famiglie per tutto il fine settimana.

I battellini sull’ acqua per i più piccoli e lo scivolo gonfiabile dove fare freschissime scivolate saranno infatti operativi venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.

Alle 19 ci sarà la cerimonia inaugurale col sindaco e la giunta davanti alla Casa del Mutilato dove sarà allestito un salottino con sedie e tavolini, realizzato in collaborazione con gli esercenti della piazza, che serviranno aperitivi e gelati.

Si potrà dunque godere in assoluto relax dell’intrattenimento musicale a cura di Nicola Milan, che eseguirà alla fisarmonica e al pianoforte anche diversi brani originali tratti dal suo cd “Come una figura nella nebbia”, lavoro che nasce con la volontà di emozionare, comunicare e condividere la passione per la vita. Nel frattempo l’associazione El Abrazo animerà la serata e sarà a disposizione di chiunque volesse provare a cimentarsi col tango.

Sarà infatti proprio il tango il re della serata, protagonista assoluto quando alle 21 quando si esibirà in concerto il Quinteto Porteño ((Nicola Milan fisarmonica, Daniele Labelli pianoforte, Simone D’Eusanio /Nicola Mansutti violino, Alessandro Turchet Contrabbasso, Roberto Colussi chitarra) e prenderà il via la milonga aperta a tutti gli appassionati. Nel frattempo, in un altro angolo della piazza sarà attivo il Blink Circus (dalle 19.30 fino a tarda serata): suggestivo circo vittoriano digitale (il presentatore è un ologramma!) che sarà attivo, con gli stessi orari anche domenica assieme agli artisti di PordenOnAir.

La giornata inaugurale dell’Estate a Pordenone sarà anche all’insegna del gusto e del mangiare all’aria aperta in compagnia: si potrà scegliere tra il Truck’ n food, che al parco IV novembre per tutto il ine settimana (venerdì, sabato e domenica) coi suoi coloratissimi furgoncini presenta specialità gastronomiche di diverse regioni d’Italia, per un tour dello Stivale tutto da gustare, con interessanti incursioni nelle cucine di paesi stranieri, e Torre in Musica, che propone paellata e musica (Didols in concerto).

Torre in musica proseguirà anche domenica sera con la sardellata e Alabama country, rock band in concerto. E la domenica mattina ci sarà la possibilità di rimettersi in forma con lo Street Work Out.