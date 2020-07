Estate a Pordenone, ripartono gli eventi

PORDENONE – Tanta musica, grandi concerti e incontri d’attualità, spettacoli per i piccoli e le famiglie. Svelato il programma dell’Estate a Pordenone, i cui eventi in realtà sono già partiti, ma che ora si accede ed entra nel vivo. Il cuore pulsante sarà l’arena «covid free» di piazza XX Settembre (inaugurazione sabato 18 luglio con la notte musicale rosa), pensata per godersi gli spettacoli in piena sicurezza. Ma gli appuntamenti si svolgeranno anche in altri punti della città. E poi, come sempre, proseguono i «Giovedì sotto le stelle» con i negozi del centro aperti fino alle 23.

Ciriani: Offerta di qualità rispettando le regole

«E’ un’Estate a Pordenone che rispetta le regole e la prudenza – spiega il sindaco Alessandro Ciriani – in linea con i consigli e le norme anti assembramenti. Allo stesso tempo garantiamo comunque spazi di socializzazione, tempo libero e appagamento culturale. L’organizzazione di questa offerta di qualità è lo specchio di una città che vuole vivere e continuare a crescere». Informazioni e calendario completo degli eventi sono su comune.pordenone.it/estate o nei siti delle rispettive rassegne.

Arena piazza XX Settembre

Tutti gli eventi in piazza sono gratuiti con prenotazione obbligatoria al +39 375 592 8824 a cura di Sviluppo e territorio, partner principale del Comune. Incontri e spettacoli si svolgeranno sul «palco» della Casa del Mutilato. La piazza verrà allestita nei prossimi giorni con 400 sedie per oltre 200 posti a sedere, distanziati. A disposizione in un’area dedicata la casetta-bar aperta durante gli eventi.

Sabato 18 luglio alle 21 inaugurazione all’insegna della «Notte rosa» con quattro cantanti donne (Alexia Pillepich, Clara Danelon, Marzia Lucchetta, Silvia Smaniotto) supportate da una band, per un travolgente «Viaggio musicale dagli anni ‘60 ad oggi», da Lucio Battisti ad Aretha Franklin. Da domenica 19 a mercoledì 22, alle 20.30, quattro appuntamenti targati Pordenone Pensa con Giordano Bruno Guerri e Paolo Crepet, Beatrice Mautino, Maria Giovanna Maglie e Antonio Padellaro, Massimo Picozzi e Alessandra Viero. Venerdì 24 alle 21.00 concerto dell’orchestra San Marco. Da sabato 25 a martedì 28 il festival internazionale Jazzinsieme dell’associazione «Blues in villa»: appuntamenti alle 21.15 con i big del jazz, preceduti alle 19 da altri artisti rilevanti del panorama jazzistico. Venerdì 31 alle 21 l’associazione Cultura e musica propone il Lorena Favot trio, concerto attraverso i grandi brani rielaborati della tradizione jazz.

Il programma nell’arena cittadina prosegue ad agosto (date e dettagli nei prossimi giorni) con diversi appuntamenti, tra cui i grandi concerti del Music in village con le star del rock, che quest’anno si trasferiscono in centro.

CONCERTI APERITIVO ALL’EX CONVENTO

Il 19 e 26 luglio all’ex convento di piazza della Motta, alle 11, due domeniche di concerti-aperitivo (ingresso gratuito senza prenotazione) organizzati dall’assessorato alla cultura di Pordenone con il conservatorio Tomadini di Udine. Giovani e talentuosi musicisti si ispireranno ai grandi maestri, da Mozart a Beethoven. Il 19 risuonerà la magica arpa di Paola Gregoric, il 26 la musica da camera con Arianna Ciommiento (viola), Federico Martinello (clarinetto) e Diego Vrech (pianoforte).

LETTURE ANIMATE AFRICANE

Martedì 21 e 28 luglio, lunedì 3 e 10 agosto, quattro appuntamenti, alle 17, nei parchi e cortili delle biblioteche di quartiere con letture animate ispirate all’Africa, a cura dell’associazione culturale Thesis e Ortoteatro. Le storie, destinate a bambini di tutte le età, adulti compresi, trasformano il pomeriggio estivo in un’avventura tra animali straordinari, foreste incantate, alberi parlanti, luoghi e personaggi fantastici. Anche in questo caso ingresso gratuito senza prenotazione.

POLINOTE MUSICA IN CITTÀ

Dal 2 al 12 agosto torna il festival «Polinote Musica in città», otto serate che intrecciano diversi generi e progetti musicali all’insegna della qualità e della sperimentazione. Prima serata in piazza XX Settembre (prenotazione al +39 375 592 8824), le altre all’ex convento (prenotazione www.mic.polinonte.it). Ingresso gratuito.

TEATRO PER GRANDI E PICCOLI

Lunedì 3, 10, 17 e 24 agosto, sempre alle 21, Ortoteatro porta in scena la fantasia e la fiaba con spettacoli, burattini, attori e racconti per famiglie e bambini. Due gli appuntamenti in piazza (con prenotazione al numero consueto) e due nei quartieri, a Torre e Sacro Cuore (senza prenotazione).

PAFF, PAPU, CINEMA, JAZZ

Continua nel frattempo il Cinema all’aperto in piazzetta Calderari, mentre al Palazzo del fumetto si può ammirare «Il mondo di Leonardo», le sue macchine e creazioni a grandezza reale, i suoi codici e appunti da consultare tramite divertenti postazioni multimediali.

Attorno alla mostra girano una serie di attività per lfamiglie, dai laboratori per creare le catapulte alle visite guidate al buio. A Torre proseguono invece gli spettacoli del duo comico I Papu, mentre a palazzo Ricchieri ci sono le opere di Pier Antonio Chiaradia. Al teatro comunale Verdi, che ha riaperto al pubblico, va avanti «Open jazz» con i concerti di celebri nomi della scena musicale internazionale.