Eventi: Picnic kilometro zero domenica a Piancavallo con i Mellow Mood

PIANCAVALLO – Dal valore delle piccole cose e dalla voglia di ripartire nasce il progetto “PICNIC Kilometrozero”: un’occasione per ritornare a vivere il nostro territorio, un’occasione per ritornare alla socialità e al divertimento ritrovandoci insieme, nei nostri luoghi e a contatto con la natura!

Questa domenica PICNIC kilometrozero fa tappa a Piancavallo, nell’area verde de La Genzianella, una incredibile showlive che da tanto tempo era attesa e che vuole essere il vero lancio dell’estate in alta quota: i Mellow Mood.

La band nata a Pordenone nel 2005, che vanta una consolidata attività live con la partecipazione ai più importanti festival europei e americani, si esibirà in uno speciale set acustico durante l’evento Picnic kilometrozero che ha già riscontrato un grande successo nelle prime date in località.

Dopo un anno, particolarmente difficile, soprattutto per lo spettacolo dal vivo, la reggae band italiana, conosciuta in tutto il mondo, ritorna in tour con un nuovo spettacolo in una particolare e suggestiva versione acustica in cui hanno totalmente riarrangiato i loro brani più famosi. Insieme a loro suonerà il noto dj Tommy De Sica, protagonista assoluto del tour Picnic kilometrozero, che ha già toccato diverse tappe come Pordenone e Malnisio, facendo divertire migliaia di persone.

L’evento inizierà alle 10.30 del mattino e terminerà al calar del sole.

L’ingresso è assolutamente gratuito e l’iniziativa si rivolge ad un pubblico di 360 gradi, proponendo diverse attività per le famiglie e per i più piccoli.

Le passeggiate con gli asinelli, la fattoria degli animali, i gonfiabili e i giochi per bambini, il laghetto artificiale con le esperienze sensoriali e il campo da volley sono solo alcune delle proposte. Lo staff de La Genzianella, ed in particolare nelle figure dei titolari, Cristiana Peruzzi e Ippazio Ciardo, insieme al collaboratore per gli eventi Luca Salvador, da anni promuove un turismo nella località legata agli eventi con grandi risultati riscontrati in migliaia di presenze.

Ormai la “Domenica in Alta quota” è un nuovo modo di vivere la nostra montagna, e moltissimi giovani lo hanno capito, arrivando numerosi a Piancavallo, anziché frequentare esclusivamente le mete balneari regionali.

Picnic kilometrozero, durante i mesi di Luglio e Agosto, si svolge tutte le domeniche all’aria aperta nell’ampio spazio delle piste da sci invernali fronte La Genzianella, attirando ogni weekend numerosi turisti e pendolari che vengono a vivere la montagna pordenonese cogliendo l’occasione di passare una giornata spensierata all’aria aperta tra divertimento, attività per bambini, musica e una proposta enogastronomica a kilometrozero.Il progetto è nato per valorizzare il territorio, promuovendo il patrimonio delle nostre terre e le esperienze di prossimità. Non sempre è necessario andare lontano per emozionarsi. L’idea è quella di un evento che sia allo stesso tempo un’occasione per stare all’aria aperta in spensieratezza ma anche un’opportunità per valorizzare il territorio, promuovendo un turismo locale, più consapevole, ma soprattutto volto a coinvolgere e valorizzare il patrimonio delle piccole realtà artigiane e imprenditoriali.

Consapevoli anche della necessità di oggi di dover rispettare le norme di distanziamento sociale riteniamo che la nostra montagna, così come i parchi e le aree verdi, siano le situazioni ideali per poter permettere lo svolgimento dell’iniziativa in sicurezza.