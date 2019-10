FdI, patrioti crescono e accorrono in massa all’appello del partito

PORDENONE – Erano circa 250 tra simpatizzanti ed esponenti locali e nazionali, che hanno partecipato ieri alla serata organizzata dalla sezione pordenonese per tirare le somme del lavoro fatto finora in Regione e in Senato; un’occasione di festa e convivialità per porre l’attenzione sull’attuale situazione del governo centrale e regionale.

«Adesioni superiori alle aspettative: un segno dell’andamento del trend nazionale e di quello che potrebbe succedere se si dovesse tornare al voto, come chiediamo da tempo» dichiara il portavoce provinciale Emanuele Loperfido. L’evento oragnizzato all’indomani dell’annuale appuntamento romano di Atreju, la tre giorni di meeting nazionale della Destra italiana che ha visto ospiti di eccezione attorno al leader Giorgia Meloni è stata l’occasione per raccogliere i frutti del lavoro fatto in questi anni e lanciare le prossime sfide, amministrative e politiche per il futuro.

Tutto il gruppo Fratelli d’Italia esprime soddisfazione e contentezza per il riscontro avuto in iscrizioni e consenso, un segnale quanto mai importante, che rispecchia le percentuali di crescita costanti e significative del partito della Meloni: «Anche da questi segnali si vede la crescita del partito, unica reale e concreta alternativa nel centro-destra, determinata dalla sua attenzione ai progetti locali e regionali, alla continua attenzione territoriale e al fermo obiettivo del nostro Presidente Giorgia Meloni di creare un polo stabile in Italia per il nuovo centro destra» sottolinea il senatore Luca Ciriani, e conclude il Consigliere regionale Alessandro Basso: «Queste nuove adesioni sono per noi un incoraggiamento e uno sprone a continuare a lavorare sul territorio nel solco tracciato da Giorgia Meloni, che nella Destra Tagliamento continua ad allargare la schiera di amministratori apprezzati per competenza e qualità delle proposte e che con orgoglio rappresentano Fratelli d’Italia».

Ed è con questo spirito che il partito sta preparando i prossimi appuntamenti di formazione per gli amministratori locali, che già in passato hanno riscosso successo ed hanno portato gli amministratori di FDI a saper affrontare le sfide amministrative con competenza.