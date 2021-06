Federpreziosi e Fipe, Biscontin e Cadamuro confermati presidenti

PORDENONE – Guideranno per altri cinque anni, fino al 2026, le categorie mercantili di Federpreziosi (oreficerie e gioiellerie) e Fipe (federazioni pubblici esercizi) che fanno capo all’Ascom-Confcommercio del Friuli occidentale.

I loro nomi sono rispettivamente Aldo Biscontin e Fabio Cadamuro che sono stati riconfermati presidenti nel corso dell’assemblea di settore svoltesi nella sede provinciale dell’Ascom per rinnovare, come da statuto, gli organi sociali (a fine anno anche la nomina del presidente dell’Associazione).



Questa la composizione dei singoli consigli direttivi che affiancheranno i vertici per mettere a punto il calendario sull’attività promozionale e di formazione per i prossimi anni. Federpreziosi: Davide Antoniazzi (San Vito al Tagliamento), Aldo – presidente – e Paride Biscontin (Pordenone), Emanuele Fontanin (Aviano), Anna Zanette (Porcia). Fipe (Bar-Pub-Gelaterie- Pasticcerie): Fabio Cadamuro (presidente), Enrico Ceolin, Silvano Stocca e Roberto Cadamuro di Pordenone; Roberto Carlet di Caneva, Daniele Boer di Porcia e Carlo Lenarduzzi di Sacile.

I responsabili di settore si sono congratulati con i colleghi per l’impegno svolto con dedizione in questi anni di attività auspicando, altresì, una crescita professionale necessaria, ancora di più dopo mesi difficili segnati dalla pandemia, per lo sviluppo e la ripresa economica. A breve saranno fissati gli incontri sul piano programmatico.