Festa dei Nonni, grande appuntamento domenica 6 ottobre

PORDENONE – L’appuntamento è per domenica 6 ottobre, alle ore 15, al Palazzetto dello Sport di Pordenone, dove si terrà la 14^edizione della Festa dei Nonni, promossa da Associazione 50&Più, Ascom-Confcommercio e con il sostegno del Comune, Bcc Pordenonese.

Il programma prevede alle 15.30 intrattenimento con il famoso duo I Papu e a seguire, alle 16.30, le premiazioni del concorso ‘I nonni raccontano’. Venticinque le classi (5^elementare) premiate di tutta la provincia della Destra Tagliamento che riceveranno un buono acquisto del valore di 200 euro in materiale didattico, messo a disposizione dal gruppo Sme.

Saranno, inoltre, premiati i migliori 15 alunni che hanno svolto il tema ‘I nonni raccontano’.

In chiusura ci sarà un brindisi per tutti. Per il presidente provinciale di 50&Più, Ezio Bordelot, l’evento, che si svolge a carattere nazionale e vede Pordenone tra le realtà più significative in quanto tra i primi promotori, “in questi anni ha visto un crescente successo di partecipazione di famiglie, nonni e alunni che sono intervenuti queste passate edizioni in maniera massiccia”.

50& Più è una organizzazione unica in Italia che svolge un servizio alle persone over 50, con uno sguardo rivolto anche al turismo associativo e alla cultura. Attualmente in provincia conta oltre 2000 soci e le attività di maggior richiamo sono di carattere promozionale e ricreativo e, per la prima volta, l’Associazione ha partecipato al festival del libro pordenonelegge.