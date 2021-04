Festa per il 169° anniversario della fondazione della Polizia di Stato

PORDENONE – Oggi, sabato 10 aprile, viene celebrato il 169° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato che, in relazione al quadro epidemiologico nazionale e alla luce delle disposizioni governative adottate per il contenimento del contagio, si svolgerà in forma ristretta e senza la presenza di pubblico, secondo il seguente programma:

– ore 08.00 a Zoppola, località Cusano: deposizione da parte del Questore della Provincia di Pordenone di una corona d’alloro alla “stele” in memoria degli Agenti della Polizia di Stato Edy Bertolini e Giuliano Santo, caduti in servizio il 12 dicembre 1987.

– ore 09.00, presso il “cippo commemorativo” sito nel cortile interno della Questura: il Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio deporrà una corona d’alloro, in ricordo dei Caduti della Polizia di Stato, presenti il Prefetto della Provincia di Pordenone Domenico LIONE e S.E. il Vescovo della Diocesi Concordia-Pordenone Mons. Giuseppe Pellegrini.

Alle ore 11.00, negli Uffici della Questura di Pordenone, avrà luogo una conferenza stampa del Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio.