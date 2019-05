Festa Pordenone calcio, allestite 100 vetrine e concorso Instagram

PORDENONE – Anche il commercio scende in campo per la grande festa del Pordenone calcio che prenderà il via giovedì sera 30 maggio in piazza XX Settembre con la sfilata e il corteo. Sono cento, infatti, le attività del terziario che hanno addobbato con i colori della società nero-verde le vetrine del Centro storico.

L’Ascom-Confcommercio, C’entro anch’io e Friulovest banca, hanno inteso sostenere le attività commerciali consegnando loro bandiere e gagliardetti distintivi del Pordenone calcio, gadget per implementare l’allestimento delle vetrine che sono state curate con fantasia e originalità dai titolari dei singoli esercizi.

Circa venti le attività che finora hanno aderito anche al concorso vetrine in nero-verde con le foto caricate sul profilo Instagram di C’entro anch’io e che potranno essere votate (tramite like) fino a sabato 1 giugno alle ore 13. La premiazione della miglior vetrina nella stessa giornata, alle 20, in piazza XX Settembre.

Per Antonella Popolizio, presidente del gruppo Ascom – Federmoda, sarà questo l’atto finale di un lungo weekend con una serie di eventi che catalizzeranno la città capoluogo sotto il segno di ‘Aspettando la giornata dello sport’.

«Un’occasione – ha sottolineato – non solo per festeggiare la promozione in B della nostra squadra, ma per dire dell’attenzione e della sensibilità che il settore mercantile riserva per avvenimenti così speciali».

Come ha poi spiegato il manager di Sviluppo e Territorio, Andrea Malacart, l’obiettivo di questo evento che coinvolge l’intera comunità è «mettere in mostra non solo il commercio ma, soprattutto, lo sport promuovendone i valori e le regole».