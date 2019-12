Festività natalizie, i panificatori dal Vescovo

PORDENONE – I panificatori dell’Ascom/Confcommercio di Pordenone hanno incontrato il vescovo mons. Giuseppe Pellegrini per lo scambio degli auguri per le festività natalizie.

A rappresentare la categoria il vicepresidente provinciale, Marino Nardo, accompagnato da Stefano Facca di San Quirino, Giuseppe Masutti di Roveredo in Piano e Paola Martin di Pordenone, i quali hanno sottolineato l’impegno e il valore, anche dal punto di vista etico, della loro professione. Presente per l’Ascom-Confcommercio imprese per l’Italia Alberto Marchiori che ha posto l’accento sulla capacità e professionalità degli imprenditori del Terziario nell’affrontare l’attuale congiuntura.

Dal canto suo il vescovo Pellegrini, dopo aver ricevuto in dono il panettone confezionato artigianalmente, ha benedetto la categoria dei panificatori e rivolto gli auguri alle loro famiglie e collaboratori.

Per la ricorrenza del Santo Patrono della categoria, S. Antonio Abate, sarà celebrata una santa messa domenica 12 gennaio, alle ore 17.30, al seminario diocesano di Concordia-Pordenone.