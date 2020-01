Fidapa, “Adulti sì, vecchi mai”. Zanin presenta il libro

PORDENONE – Adulti sì, vecchi mai – Anita Zanin presenta il suo libro alla Fidapa

Essere positivi, flessibili e assertivi per poter entrare nella fatidica terza età, e rimanerci a lungo, nella maniera migliore possibile.

Sono questi i principali preziosi consigli che la psicopedagogista Anita Zanin suggerisce al lettore attraverso il suo interessante libro Adulti sì, vecchi mai (Libreria al Segno Editrice).

Il Vademecum IAP- Invecchiamento Attivo Positivo – è stato presentato dall’ autrice martedì 21 gennaio 2020 all’ ex Convento di San Francesco, durante un incontro organizzato dalla presidente della Fidapa Pordenone Sonja Pin.

Nella sua esauriente relazione la dottoressa Zanin, Vicepresidente della Commissione Regionale delle Pari Opportunità in FVG dal 2014 al 2019 e socia Fidapa ella stessa, ha esposto l’obiettivo primario del vademecum che è quello di incrementare il numero degli anziani attivi, a sfavore dell’insieme dei non autosufficienti, problematici, passivi e assistiti.

Per invecchiare bene non è sufficiente andare in palestra e mangiare sano; è altresì fondamentale impegnarsi molto sfruttando ogni risorsa nell’essere positivi e altruisti senza sprecare energie a lamentarsi o soffermarsi in inezie.