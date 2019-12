Fidapa contro la violenza sulle donne

PORDENONE – In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Fidapa Pordenone ha organizzato un incontro con Stefano Rossi, già Comandante della Polizia locale di Pordenone e ora dirigente del servizio di polizia, sicurezza e politica dell’ immigrazione in regione FVG.

Il dottor Rossi ha raccontato gli interventi più significativi e i momenti di grande emozione umana vissuti durante il suo incarico di dirigente della Squadra Mobile di Ravenna.

La narrazione dei femminicidi di Kadra, Sandra e altre donne, anche attraverso l’ascolto di toccanti brani musicali e poesie, ha posto in risalto non solo la professionalità ma anche la sensibilità con cui il dott. Rossi ha saputo affrontare casi di drammatica cronaca di ogni giorno.

Professionalità, sensibilità e grandissimo impegno di cui hanno dato prova anche le donne dell’Associazione Linea Rosa di Ravenna con cui ha collaborato per 12 anni. Volontarie dei Centri Antiviolenza istituiti su tutto il territorio nazionale (a Pordenone Voce Donna opera da più di 20 anni) che fanno un lavoro immenso e si spendono con amore e generosità per aiutare e sostenere le donne che subiscono violenze fisiche e psichiche e per tenere sempre alto il livello di attenzione sul fenomeno della violenza di genere.

L’assessore alle P.O. del Comune di Pordenone Guglielmina Cucci nel sottolineare gli oltre 80 eventi organizzati sul territorio per la Settimana contro la violenza sulle donne, ha ribadito la condivisione di moltissimi valori con Fidapa e ha promesso che sosterrà l’impegno che l’Associazione porterà avanti per contribuire alla soluzione di questo problema ormai da considerarsi strutturale.

Il Comandante Rossi, ringraziando le numerosissime persone presenti, non ha mancato di sottolineare che tra i convenuti nella saletta dell’ex Convento di San Francesco, solo 3 erano di genere maschile. Si è detto dispiaciuto per gli uomini che non hanno saputo cogliere l’occasione di partecipare all’incontro promosso da Fidapa. Gli uomini quindi, egli ha evidenziato, sono “oggi” i grandi assenti.

Sonja Pin e Annamaria Poggioli, presidente e vicepresidente Fidapa BPW Pordenone, hanno rimarcato i preoccupanti dati (forniti proprio in questi giorni da Eures e Istat) sulla violenza di genere che non accenna a diminuire.

E, facendo appello a tutte le istituzioni, alla famiglia, alla scuola e alle associazioni affichè si crei un’unione forte che sia promotrice concreta di percorsi urgenti, hanno ringraziato a loro volta il Comandante Rossi per l’autorevole e importante testimonianza di uomo oltre che di professionista.