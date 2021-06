Fidapa, grandi emozioni con la Cerimonia delle Candele

PORDENONE – Martedì 15 giugno 2021 nel parco di Villa Fossa Mala le socie della Fidapa BPW Pordenone si sono finalmente potute incontrare per celebrare l’appuntamento più importante dell’anno sociale: la “Cerimonia delle Candele”.

Il rito internazionale è un’importante tradizione di solidarietà e memoria che viene rinnovato ogni anno dalle donne associate di tutto il mondo nella speranza di un futuro migliore e senza ingiustizie soprattutto nei confronti delle donne. La presidente Sonja Pin nel sottolineare i motivi di straordinaria gravità che ne hanno impedito lo svolgimento lo scorso anno a causa del Coronavirus, ha ricordato quanto sia stata geniale l’idea di Lena Madesin Phillips (fondatrice di BPW nel 1930) di voler stabilire legami di amicizia con le donne di tutto il mondo. Rivoluzionario per quei tempi.

Oggi quei legami sono più forti che mai e, sebbene conoscano anche altre modalità e strumenti di unificazione (come la Rete globale, che connette le associate di oltre 100 paesi nei cinque continenti, e mai come ora tutti hanno compreso la rilevanza del web) hanno come allora gli stessi obiettivi: favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua collaborazione fra le donne di tutto il mondo al fine di promuoverne l’indipendenza economica, rimuovere le discriminazioni in famiglia, nel lavoro e nella società.

Sfide coraggiose che le donne di ogni paese devono ingaggiare per l’affermazione dei loro talenti, per il riconoscimento del loro ruolo e del loro valore anche nel nome delle “sorelle” che vivono in nazioni dove non sono riconosciuti nemmeno i loro diritti fondamentali.

Dopo il canto degli Inni Nazionale, Europeo e quello dell’Associazione Fidapa, la Vicepresidente della sezione Annamaria Poggioli ha recitato la Preghiera Internazionale della Fidapa: un’invocazione della donna al Signore per chiedergli di aiutarla a essere virtuosa, serena e gentile superando pregiudizi e vittimismi e non dimenticando mai di essere generosa.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, l’Assessora al Turismo e Pari Opportunità Guglielmina Cucci e l’Assessore alla Cultura Pietro Tropeano.

Ciriani ha evidenziato il meritorio impegno di Fidapa nelle attività di sostegno sociale e promozione culturale accanto e per le donne del territorio, anche nel difficile periodo che tutti stiamo vivendo.

Un momento molto toccante della cerimonia, mentre le Candele accese stringevano idealmente in un abbraccio luminoso tutte le donne del Pianeta, è stata la presentazione di tre nuove socie: Antonietta Di Paola Lattanzio, Graziella Minetto Jus e Lucia Cadelli Moro. Tre donne con grandi caratteristiche intellettuali e professionali che sapranno portare esperienze, competenze e proposte che senz’altro arricchiranno l’associazione.

Raffaella Ferli