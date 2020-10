Fidapa, presentato ultimo libro Paola Cadelli

PORDENONE – La Fidapa BPW Pordenone, presieduta da Sonja Pin, ha avuto l’onore e il piacere di aprire gli eventi del nuovo anno sociale con un incontro di particolare rilievo per l’associazione stessa: la presentazione de “Il giardino delle verità nascoste”, ultima opera della socia e amica Paola Cadelli.

La scrittrice e medico, attraverso un avvincente dialogo con la giornalista Marianna Maiorino, ha affascinato le numerosissime socie presenti nella sala dell’ex Tipografia Savio, rivelando le sue strategie nell’ ideazione dei personaggi e nella costruzione circolare della struttura narrativa dei suoi romanzi.

“Il giardino delle verità nascoste” è un libro da leggere assolutamente, non solo per il valore letterario intrinseco ma soprattutto perché ha il potere di far rivivere al lettore gli avvenimenti più rilevanti che hanno segnato la storia dell’ ultimo secolo e che sono ancora vividi nella memoria di ciascuno. L’esodo istriano, il terremoto del Friuli Venezia Giulia, la caduta del muro di Berlino sono eventi ricostruiti dall’autrice con precisione storica.

Tra i temi affrontati da Paola Cadelli in questo profondo romanzo, oltre all’amore per i libri che lega tra loro i protagonisti, emerge impetuoso il sentimento dell’amicizia tra donne soprattutto nel periodo dell’ emancipazione.

Argomento che l’autrice ha saputo approfondire mettendo in risalto l’intimità, l’intesa e le emozioni della sfera affettiva che possono sbocciare solo nell’ambiente femminile.

A fare da scenografia all’intreccio di tutta la storia si staglia, come in un quadro degli impressionisti, un bianco faro: struttura di riferimento per i marinai, abitazione dei protagonisti del romanzo ed ora emblema di luce di speranza in questo periodo buio che l’umanità intera sta attraversando.

Raffaella Ferli