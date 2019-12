Fidapa, scambio auguri Natale a Torre

PORDENONE – Martedì 10 dicembre 2019, la presidente della Fidapa Pordenone Sonja Pin ha riunito le socie presso la Sala Eventi della Bastìa di Torre per il consueto scambio degli auguri di Natale.

Per la speciale ricorrenza la presidente ha invitato Don Dionisio Vivian, storico parroco di Torre da qualche anno in pensione.

Il sacerdote, nel suo interessante intervento, ha offerto un’emozionante interpretazione storica della Natività e ha sottolineato l’importanza e il senso della tradizione nella preparazione del Presepe. Sulle note di “Tu scendi dalle stelle” l’Ensemble Vocale Fidapa ha intonato il “Christmas Medley” armonizzato per il Coro dal direttore Maestro Emanuele Lachin.

I brani musicali hanno scaldato l’aria e creato l’atmosfera giusta per l’ascolto di alcune toccanti poesie come “Regali di Natale” (di Vivian Lamarque, recitata da Annamaria Poggioli) e “Natale” (di Giuseppe Ungaretti recitata da Angela Mormile). Sonja Pin, a chiusura della serata, ha ringraziato tutte le socie, in particolare la cerimoniera Laura Donadon e la past president Luciana Ceciliot per la collaborazione nella preparazione della serata, e ha formulato ai presenti gli auguri più sinceri per un sereno Natale.