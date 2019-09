Fidapa, Sonia Pin è la nuova presidente

PORDENONE – Sempre emozionante la cerimonia del passaggio delle cariche all’interno della Fidapa, svoltasi venerdì 27 settembre 2019 alla Barchessa Policreti di Aviano, che ha visto il cambio di presidenza fra Luciana Ceciliot e Sonia Pin.

La serata che ha visto la presenza di varie personalità del territorio, quali il dott. Tropeano assessore alla cultura, l’avv.ta Maria Antonietta Bianchi Pitter presidente Soroptimus, il dott. Pazzaglia presidente del Circolo della cultura e delle arti, Vera Casagrande presidente Lions Club Naonis, la dott.ssa Cinzia Francesca Botteon presidente Lions Club Host, ha avuto inizio con l’ascolto del Inno Nazionale seguito da quello dell’Assiociazione Fidapa.

La presidente uscente Luciana Ceciliot, prendendo la parola, ha illustrato le innumerevoli attività svolte nel corso del suo biennio di reggenza, ringraziando le socie collaboratrici che l’hanno affiancata in questo percorso.

Svariati i temi che sono stati affrontati nei vari incontri/conferenze che hanno spaziato tra medicina, musica, imprenditoria, parità di genere toccando lo spinoso problema della violenza sulle donne, la donna nella Bibbia e tanto altro.

Numerose le uscite per visite a mostre, ad aziende al femminile e non solo; come dimenticare l’assegnazione del premio “ Vittoria Alata” alle maestre nate prima del 1940, la sottoscrizione della “ Carta dei diritti delle bambine” da parte del Comune di Pordenone che ha visto come referente la socia Raffaella Zannoni.

Durante questo biennio la sezione Fidapa-Pn ha festeggiato i 40 anni della fondazione e in questa occasione è stato pubblicato un libro ricco di immagini ricordo, che racchiude tutte le attività svolte nel percorso periodo con l’elenco delle varie presidenti promotrici instancabili di tanti progetti.

Tanto altro ha ricordato Luciana Ceciliot, i premi ricevuti da varie socie in più campi, la pubblicazione di un libro a ricordo dei proverbi dei nonni nella parlata Pordenonese, sempre ad opera di socie e sicuramente si potrebbe ancora dilungarsi nell’elenco.

Ha avuto quindi inizio la cerimonia ufficiale, con il passaggio della collana che è il simbolo della carica, tra la presidente uscente Luciana Ceciliot e la neopresidente Sonia Pin. Ha fatto seguito la presentazione del nuovo direttivo che lavorerà nel biennio 2019-2021.

La serata è stata allietata dal caldo suono del sax del maestro Gianni.