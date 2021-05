Fidapa visita la mostra del pittore pordenonese Stefano Jus

PORDENONE – Giovedì 6 maggio, la Fidapa di Pordenone ha visitato l’interessante mostra del pittore Stefano Jus promossa dal Lions Club Pordenone Naonis, dal suggestivo titolo “LA FORMA DELLA LUCE” TRA LE SUGGESTIONI DI NICOLA GRASSI, allestita al Museo Civico di Storia Naturale di Pordenone.

La curatrice della mostra, dott.ssa Alessandra Santin, curatrice della mostra ed il pittore Stefano Jus, hanno accompagnato un gruppo di fidapine tra le suggestive opere del pittore.

Le opere di Jus, pittore affermato che ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti ed è attualmente docente presso la Scuola Mosaicisti del Friuli, si sono ispirate a Nicola Grassi.

Suggestive le sue opere, opere in cui, citando le parole di Alessandra Santin, “il fondo nero e compatto ha come l’ombra, un silenzio tutto suo, il nero ha la bellezza oscura del mistero, della Storia ancora enigmatica in cui c’è perdizione, ricerca e al contempo verità.”

Un’ emozionante visita, la seconda uscita in presenza dopo il lunghissimo periodo di chiusura. Grazie a Vera Casagrande presidente del Lions Club Pordenone per l’invito.