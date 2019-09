Fiera, apre i battenti il 13 settembre COLFERTexpo

PORDENONE – Nata nel 2003 dall’iniziativa dell’azienda che le presta il nome, COLFERTexpo è la manifestazione che vede protagonista la filiera del serramento, pensata appositamente per agevolare l’incontro fra le diverse realtà del settore.

Ospite per la prima volta presso il quartiere fieristico di Viale Treviso, l’evento si presenta quest’anno con un nuovo format, YED – Yellow Expo Days, volto a sottolineare la sua apertura a tutti i professionisti del comparto, oltrepassando dunque la configurazione che vedeva la fiera come strettamente legata all’azienda promotrice.

Due giorni di manifestazione, 13 e 14 settembre, durante i quali verrà data visibilità ai soggetti che in vario modo intervengono non solo nel processo di progettazione, produzione e post-produzione del serramento, ma anche nelle fasi successive di commercializzazione, posa, manutenzione.

Proprio a partire da questo input, infatti, è stata sviluppata una formula fieristica dove i visitatori – gli operatori del settore – potranno trovare produttori, rivenditori, installatori accanto a chi si occupa di prodotto finito e accessoristica, ma anche di utensileria, sicurezza, fissaggio, tecnologia e molto altro. Tutto ciò, all’interno di un contesto che punta stimolare la partecipazione attiva di espositori e professionisti, facilitandone il confronto e lo scambio intorno a tematiche di interesse per il comparto.

Questo obiettivo è riassunto anche nel leitmotiv della manifestazione: “Idee e strumenti per qualificare il serramento”, che va a sottolineare l’importanza, nonché la necessità, di individuare continuamente nuovi spunti di miglioramento, fornendo alle aziende elementi utili sui quali lavorare per la definizione di fattori distintivi che permettano loro di operare in modo efficace ed efficiente all’interno di un mercato sempre più competitivo.

Tante le novità proposte in questa nona edizione, pensate degli organizzatori con l’intento di realizzare una manifestazione sempre aggiornata e attenta alle dinamiche del settore.

Oltre alla nuova location, che permetterà all’evento di fare un nuovo passo avanti e confermare la propria identità come vera e propria fiera di riferimento del settore, verranno proposti cinque percorsi espositivi, organizzati per aree tematiche (Alluminio, Legno, PVC, Sicurezza, Posa in opera ed utensileria) e finalizzati ad agevolare la visita. Inoltre, il 2019 vedrà l’esordio dello YED Award, premio per gli espositori più innovativi, selezionati da una giuria specializzata.

“COLFERTexpo YED, è ormai diventato un appuntamento importante e di richiamo nel Nord Est per il mondo del serramento. Abbiamo accolto positivamente la richiesta degli organizzatori di portare la manifestazione all’interno del nostro quartiere fieristico: l’evento rappresenta, infatti, un’occasione per dare spazio a tante realtà appartenenti ad un settore rilevante per la nostra economia” – dichiara il presidente di Pordenone Fiere, Renato Pujatti.

“Da evidenziare, poi, il messaggio a partire dal quale si sviluppa questo progetto fieristico che vede come centrale la necessità di creare una situazione di dialogo fra i molteplici attori che entrano in gioco nel mercato, permettendo uno scambio proficuo volto al miglioramento ed all’evoluzione del comparto, fondamentale anche per sostenere la competitività delle aziende” – conclude Pujatti.

COLFERTexpo YED è in programma alla Fiera di Pordenone nei giorni 13 e 14 settembre 2019, dalle 9 alle 18, padiglioni 8-9. Ingresso gratuito, riservato ai professionisti del settore. Maggiori informazioni e registrazione su www.colfertexpo.it e www.yeditaly.com