Fiera, in arrivo un weekend con doppio appuntamento

PORDENONE – La Fiera di Pordenone si prepara ad ospitare due manifestazioni in contemporanea nel weekend: dall’1 al 3 novembre, saranno infatti visitabili Riso&Confetti e la Fiera della Birra Artigianale, quest’ultima in programma anche il prossimo fine settimana, dall’8 al 10 novembre.

Il Salone del Matrimonio e delle Cerimonie sarà aperto al pubblico da venerdì a domenica, orario 10.00-19.00, all’ingresso nord (padiglioni 8 e 9). Saranno oltre 90 gli espositori presenti in Fiera, appartenenti a diverse categorie: ristoranti, location, catering, atelier, fotografi, intrattenimento e molto altro ancora, per offrire ai visitatori una panoramica completa e proposte in grado di soddisfare tutti i gusti e le esigenze. Le tre giornate di manifestazione saranno arricchite anche da un programma di eventi con molti appuntamenti da non perdere.

Si inizia venerdì 1° novembre con un’esibizione di Roxi Events&Shows e uno show cooking a cura del Ristorante Al Castelletto, entrambi eventi che ritroveremo anche nella giornata di sabato 2 novembre.

Sempre sabato, i visitatori avranno l’opportunità di assistere ad un appuntamento dedicato all’organizzazione del matrimonio perfetto (Il Salotto degli Sposi), tenuto da Le Mille Emozioni, agenzia specializzata in ricerca location e catering che andrà a fornire consigli utili per realizzare il proprio giorno speciale, ottimizzando il tempo a disposizione.

Grande attesa poi per la cerimonia di consegna degli Oscar del Matrimonio 2019, che andranno a premiare agli espositori più votati sui social, prevista per le 17.30.

Nella giornata di domenica, Roxi Events&Shows proporrà musica e cabaret, mentre nel pomeriggio ritroveremo i consigli di Le Mille Emozioni.

Tornerà poi anche quest’anno Bepo Tonon che offrirà al pubblico una dimostrazione di sculture vegetali. Alle 16.30, protagonista sarà la moda, con la sfilata curata da Confartigianato Pordenone, cui seguirà il tradizionale taglio della torta, accompagnato dai fuochi d’artificio.

Maggiori informazioni su: http://www.risoeconfetti.it/

Al via questo fine settimana anche la Fiera della Birra Artigianale – Pordenone Beer Show che sarà visitabile anche il prossimo week end (dall’8 al 10 novembre) al padiglione 6 della Fiera di Pordenone. Aperta al pubblico venerdì e sabato dalle 18.00 all’01.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.00, la manifestazione si prepara ad accogliere un pubblico di appassionati e tanti professionisti del settore che potranno degustare le produzioni dei birrifici e le proposte delle gastronomie di eccellenza presenti. In fiera, sono attese anche le famiglie, soprattutto nella giornata di domenica dove ci sarà l’animazione per bambini.

Tante le occasioni per approfondire il mondo della birra e per passare qualche ora in compagnia di ottima musica.

Saranno diversi gli eventi proposti in questo primo week end: venerdì 1° novembre, alle 19, sarà possibile partecipare al beertour condotto dalla giornalista e biersommelière Chiara Andreola, in una sorta di visita guidata agli stand.

Sabato 2, sempre alle 19, sarà la volta della presentazione della birra dell’Università di Udine; mentre domenica 3 (ore 18), Chiara Andreola terrà una degustazione guidata, con le produzioni dei birrifici presenti.

Le serate vedranno poi protagonisti alcuni gruppi musicali con le loro proposte: Tra Palco e Realtà, tribute-band di Luciano Ligabue, salirà sul palco venerdì, mentre sabato vedremo le Living Dolls, cover rock-band tutta al femminile. Domenica sarà invece il turno di Radio Piterpan per una serata con dj e animazione.

Maggiori informazioni su: https://www.fierabirrapordenone.it/