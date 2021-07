Finale europei, domenica 11 maxi schermo in piazza XX Settembre

PORDENONE – Il Comune ha deciso di allestire il maxi schermo in piazza XX Settembre per vedere la nazionale impegnata nella finale degli europei, domenica 11 luglio alle 21.

Per avere un posto a sedere è necessario prenotare. Le prenotazioni sono già aperte e vanno effettuate tramite il sito www.eventbrite.it (come del resto per tutti gli altri eventi dell’Estate in piazza XX Settembre).

Le istruzioni per prenotare saranno pubblicate anche su www.comune.pordenone.it nel corso della mattinata di giovedì 8 luglio.

E’ possibile anche prenotare in loco, ma per evitare code e assicurarsi il posto è caldamente consigliata la prenotazione online.

L’accesso, ovviamente, è gratuito ed è possibile prendere posto a sedere a partire dalle 20.00.

Chi desidera assistere alla partita in piedi può comunque andare in piazza, restando all’esterno dell’area recintata e allestita con le sedie.

In ogni caso, in tutta la piazza vale l’ordinanza che vieta di «consumare o abbandonare bevande di qualsiasi genere contenute in lattine e bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro o di materiale simile; di somministrare bevande da parte degli esercizi pubblici presenti in piazza XX settembre in contenitori citati (vetro e similari) al di fuori dei locali interni o delle aree di pertinenza dell’attività autorizzate all’occupazione del suolo pubblico; di detenere, a qualsiasi titolo bombolette contenenti sostanze urticanti».