Finanza, 4 persone denunciate per aver ottenuto 160mila euro indebitamente

PORDENONE – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pordenone hanno scoperto

4 soggetti residenti in provincia che, simulando uno stato di indigenza economica, hanno

indebitamente percepito sostegno pubblico, per mezzo del “ Reddito di Cittadinanza ”, per un

importo complessivo di oltre 160.000 euro.

I quattro cittadini pordenonesi, nelle autodichiarazioni necessarie a richiedere il beneficio

patrimoniale all’I.N.P.S. avevano indicato disponibilità economiche inferiori a quelle reali

omettendo di indicare incrementi patrimoniali derivanti da attività di gioco ludico di varia

natura. N ella specie, gli accertamenti della Guardia di Finanza, accuratamente pianificati,

hanno permesso di accertare come gli indebiti percettori del reddito fossero tutti giocatori

abituali sulle varie piattaforme di gioco on line , arrivando a giocare addirittura diverse

centinaia di migliaia di euro, conseguendo nel complesso svariate vincite (uno dei quattro

soggetti risulta aver contratto vincite nel solo anno 2017 per oltre 170.000 euro).

Come noto, il reddito di cittadinanza è un sussidio economico subordinato, tra l’altro, ad una

serie di requisiti reddituali e patrimoniali. Requisiti che ciascun nucleo familiare deve

possedere al momento della presentazione della domanda e, naturalmente, conservare per

tutta la durata dell’erogazione del beneficio. Uno dei requisiti è quello di non possedere

liquidità o entrate reddituali superiori a soglie prestabilite, determinate sommando tutte le

possibili fonti di reddito, comprese le vincite al gioco.

I quattro soggetti sono stati, quindi, segnalati alla Procura della

Repubblica di Pordenone per le ipotesi di reato previste dal recente Decreto Legge n. 4/2019 “ disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza ” e, contestualmente, è stata richiesta, nei loro confronti, l’adozione di appositi provvedimenti di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzati alla “confisca per equivalente del profitto del reato, per complessivi 41.000 euro, corrispondenti al reddito di cittadinanza da loro indebitamente percepito.

Per due dei quattro soggetti il Giudice delle Indagini Preliminari ha già accolto la richiesta

del Pubblico Ministero emettendo due provvedimenti di seq estro preventivo fino alla

concorrenza del valore complessivo di euro 31.000.

Tutte le posizioni illecite sono state, inoltre, segnalate all’I.N.P.S. che ha già disposto la

revoca del beneficio economico in questione e il recupero di quanto illecitamente percepito.

Il Reddito di Cittadinanza rappresenta un sostegno per quanti hanno concretamente bisogno

di assistenza, motivo per il quale il Corpo è impegnato in prima linea a contrastare fenomeni

di indebito accesso allo specifico beneficio, particolarmente importante perché destinato alle

fasce più deboli della popolazione.