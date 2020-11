Finanza, avvocato indagato per aver sottratto 147mila euro a un disabile

PORDENONE – La Guardia di Finanza di Pordenone, al termine di articolate indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica, ha denunciato un avvocato iscritto all’ordine di Pordenone che,

dopo essere stato nominato amministratore di sostegno di una persona disabile (ricoverata

presso una struttura assistenziale), si era indebitamente appropriato del denaro de l proprio

assistito, utilizzandolo per scopi personali.

Gli accertamenti hanno tratto origine dalla mancata presentazione, da parte del

professionista al Giudice Tutelare del Tribunale di Pordenone, dei prescritti rendiconti

annuali sull’attività espletata

Le successive indagini, delegate dalla Procura della Repubblica, consentivano di acclarare

come l’amministratore di sostegno dal 2010 al 2019 in luogo dei compiti previsti, utilizzava

il patrimonio dell’amministrato, alimentato dai proventi derivanti in parte dalla vendita di un

immobile di proprietà e in parte dai redditi da pensione di invalidità, per scopi strettamente

personali, provvedendo a prelevare il denaro in contanti dai rapporti bancari dallo stesso

gestiti o attraverso assegni circolari emessi sugli stessi conti correnti a proprio beneficio.

Altresì, in alcuni casi è stato anche riscontrato che dal conto corrente del disabile erano stati

disposti pagamenti a favore della dipendente dello studio legale e di un artigiano che aveva

eseguito lavori di falegnameria sempre presso lo stesso studio dell’amministratore.

E’ emerso, inoltre, che il professionista non aveva mai versato la retta mensile dovuta alla

struttura presso la quale era ricoverato il soggetto disabile, sostanzialmente

disinteressandosi dello stesso e maturando debiti, insoluti, per circa 104.000 euro, a seguito

dei quali l’ente creditore promuoveva un’azione risarcitoria che determinava il pignoramento

e la successiva vendita all’asta di un ulteriore immobile di proprie tà dell’assistito.

L’avvocato, sottoposto anche a perquisizione locale, risulta indagato per i reati di peculato

per un’appropriazione indebita di 147.000 euro e di omissione di atti d’ufficio attinenti la

mancata presentazione dei prescritti rendiconti annuali al Tribunale e che avrebbero dovuto

attestare la regolarità delle sue condotte.

All’esito delle evidenze probatorie raccolte, il Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Pordenone, su richiesta della della Procura della Repubblica, emetteva, nei confronti dell’indagato, un un provvedimento di sequestro per equivalente per un valore di di 147.000 euro.

La misura ablatoria è già stata eseguita dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Pordenone, su possidenze finanziarie, beni di lusso e beni immobili nella disponibilità del soggetto destinatario del provvedimento.

Nel frattempo, l’amministratore è stato sostituito nell’incarico, dal Giudice Tutelare del Giudice Tutelare del Tribunale di Pordenone, con un altro professionista. Sono in corso, da parte della Guardia di Finanza, ulteriori indagini finalizzate a riscontrare se l’indagato, in contesti analoghi, abbia posto in essere condotte illecite a danno di ulteriori soggetti.