Finanza scopre truffa per 1,87 milioni su finanziamenti pubblici

PORDENONE – La Guardia di Finanza di Pordenone ha scoperto una truffa nei finanziamenti pubblici eseguendo confische per 112mila euro e bloccando l’erogazione di ulteriori contributi per 1,76 milioni di euro, già concessi ma non ancora liquidati.

La confisca, disposta dal locale Tribunale, riguarda una società pordenonese e il suo rappresentante legale, che aveva indebitamente ottenuto finanziamenti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Camera di Commercio di Udine e Pordenone e dal Centro Assistenza Tecnica alle imprese Artigiane Fvg di Trieste, per un totale complessivo di 1,87 milioni di euro.

I finanziamenti, che riguardavano risorse dell’Unione Europea e della Regione Friuli Venezia Giulia, erano finalizzati all’incentivazione di attività orientate al commercio elettronico, alla ricerca industriale e innovazione, al miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro e allo sviluppo ed il rafforzamento del tessuto produttivo regionale.