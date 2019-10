Finanza, truffe su finanziamenti agricoltura per 1,4 milioni

PORDENONE – Una truffa da un milione e mezzo sui finanziamenti all’agricoltura. L’ha scoperta la Guardia di Finanza di Pordenone che ha sequestrato, su disposizione della Procura, beni per circa 1mln.

Dodici le persone indagate accusate di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Due sono le tipologie di fraudolente attraverso le quali alcuni imprenditori erano riusciti a percepire indebitamente i contributi.

Per la prima sono indagati 10 soggetti che gestivano 3 aziende agricole e che, senza averne diritto, hanno utilizzato i cosiddetti “titoli” per ottenere finanziamenti, per complessivi 1,02 mln, concessi dall’Ue attraverso il Fondo Agricolo di Garanzia.

La seconda tipologia di truffa vede indagate 2 persone, padre e figlio. Per 10 indagati la Procura ha richiesto sequestri preventivi per complessivi 653.700 euro. Nei confronti di padre e figlio, la Procura Regionale Corte dei Conti del Fvg ha emesso un provvedimento di sequestro conservativo di beni e valori di 386mila euro.