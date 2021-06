Fioreria Cristallo: 61 anni di attività commerciale, targa Ascom

PORDENONE – «E’ un testimone della città per aver gestito per 61 anni ininterrotti l’attività di fioreria in corso Garibaldi, nel cuore del centro storico di Pordenone. Non solo una vetrina commerciale, ma una figura imprenditoriale capace, con le sole mani, di lavorare e creare composizioni floreali uniche nel suo genere».

Queste le parole del sindaco Alessandro Ciriani intervenendo alla consegna della targa, realizzata dall’Ascom-Confcommercio provinciale, per celebrare 61anni della fioreria Cristallo di Luciano Turchet, oggi gestita con professionalità assieme alla figlia Annalisa.

Una cerimonia semplice cui hanno partecipato amici e familiari, con Luciano particolarmente commosso per l’ambito riconoscimento, alla presenza del presidente dell’Associazione di categoria Alberto Marchiori il quale ha sottolineato come Turchet rappresenti, ancora oggi, la figura «imprenditoriale da prendere come modello, non solo per la crescita del settore mercantile, ma, soprattutto, nell’obiettivo di una rigenerazione urbana, tema centrale e fortemente discusso in questa fase di post pandemia».

Dal canto suo l’imprenditore e la figlia Annalisa, si sono detti orgogliosi di far parte della grande famiglia che fa capo all’Ascom-Confcommercio, riconoscendo la grande vitalità e l’impegno mercantile di una città capoluogo sempre alla ribalta e particolarmente sensibile verso le esigenze della comunità. «Una città pulita, ordinata, bella in ogni aspetto urbano, che ogni turista in visita ci invidia» ha dichiarato Luciano Turchet.

La storia della fioreria comincia nel lontano 1960 quando Antonio Turchet, sopravvissuto con eroismo al regime nazista, decide di aprire in coro Garibaldi (è il 29 aprile) l’attività Cristallo grazie alle sue eccellenti conoscenze botaniche.

Di lì a poco coinvolge nell’impresa il figlio dodicenne Luciano che accetta l’incarico con entusiasmo. In pochi anni la fioreria diventa punto di riferimento per la città e non solo, offrendo un servizio alla clientela e una professionalità sempre ad alti livelli. Grazie alla loro maestria il negozio diventa oggetto di culto di piante di ogni tipo, addobbi, allestimenti e corone grazie alla magia delle loro preziose mani.