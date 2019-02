Fioretto: Berretta e Paoletti oro Al Gpg Interregionale

PORDENONE – Fine settimana ricco di soddisfazioni per l’Asd Scherma Vittoria Pordenone Libertas. Ancora una volta i giovani schermidori pordenonesi non deludono le aspettative in terra Friulana, dove si è svolta la seconda prova interregionale per i fiorettisti under 14 provenienti dal Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna.

L’Asd scherma Vittoria Pordenone Libertas si è presentata con 8 atleti, grazie ai quali sono ben 3 i podi centrati (2 ori e un bronzo). Nella giornata di sabato nella categoria Giovanissime (anno 2007) le schermitrici della Vittoria Scherma si confermano ai vertici della categoria. Oro per Mariavittoria Berretta, che bissa il successo della prima prova disputata a Zevio con una gara che l’ha vista vincere agevolmente tutti gli incontri disputati dapprima nei gironi e poi nelle dirette fino a guadagnare la finale, vinta contro Bianca Majer della DLF Venezia. Bronzo per Vittoria Riva, che, dopo una buona qualificazione ai gironi prosegue nelle dirette vincendo tutti gli assalti, fermata solo in semifinale, dalla sua compagna di sala, giungendo così 3° e migliorando ancora il 5° posto conquistato nella prima prova. Buone anche le prestazioni di Olesia Kutsenko 17° e Mascia Resetneac 31°.

Nella giornata di domenica nella categoria maschietti primo oro ad una prova interregionale per Riccardo Paoletti che si aggiudica la vittoria dopo una finale entusiasmante vinta per una stoccata e fornendo una prova davvero convincente.

Sempre nella stessa giornata buoni i piazzamenti di Alberto Paoletti nella categoria Allievi (2005) che si aggiudica un discreto 26° posto, penalizzato da una fase a gironi a corrente alternata.

Sempre nella stessa giornata e nella categoria Giovanissimi (2007) bene le prestazioni di Edoardo Lovisa (10° posto) che chiude la fase a gironi con una sola sconfitta ed eliminato dopo la 2nd diretta. Buon “allenamento” anche per il compagno di sala Andrea Gobbo, più spadista che fiorettista, che chiude al 51° posto.

Ancora una volta l’Asd Scherma Vittoria di Pordenone si conferma ai vertici della categoria GPG del fioretto regionale, continuando a confermare quanto già di buono fatto vedere nelle precedenti uscite ufficiali.

Ancora una volta buona parte del merito di questi successi va alla società ed ai suoi maestri, Mihail Banika e Viktoriya Lyakhova, che continuano ad investire in questi piccoli grandi atleti Pordenonesi.

Ora l’attenzione si sposta alla spada, quando il prossimo 2 e 3 Febbraio, presso il Palazzetto dello Sport di Torre l’Asd Scherma Vittoria Libertas Pordenone, anche grazie al supporto dell’Assessorato allo Sport del Comune di Pordenone, organizzerà la 2° prova interregionale Gpg Under 14 e per la quale sono previsti circa 400 atleti provenienti dal Friuli, Veneto, Trentino ed Emilia Romagna. In bocca al lupo a tutti gli schermidori Pordenonesi e con la speranza di offrire sempre prestazioni sportive di alta qualità.