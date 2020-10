“Fiori a Pordenone”, un bel giardino il 17 e 18 ottobre

PORDENONE – Il 17 e 18 Ottobre Pordenone si trasforma in un bel giardino con la seconda edizione di “Fiori a Pordenone”, un evento che arricchirà per due giorni il calendario degli appuntamenti autunnali cittadini. Dalle 9 alle 20, in entrambi i giorni, potrete scoprire questo appuntamento davvero originale e coreografico.

“Ringrazio gli organizzatori – sottolinea l’assessore al Commercio Emanuele Loperfido – i quali, grazie alla collaborazione di Comune e Sviluppo e Territorio, permettono di organizzare questa iniziativa in sicurezza che porta colore e vitalità alla città”.

Organizzato da SGP Events in collaborazione con il Comune di Pordenone, C’entro Anch’io e Ascom – Confcommercio, “Fiori a Pordenone” si svolge nel cuore del centro storico, lungo il corso Vittorio Emanuele II; una quindicina di floricoltori, provenienti da varie regioni d’Italia, con i loro banchi renderanno la città profumata e spettacolare, come non l’avete mai vista!

Tra le vie e i negozi potrete scegliere tra una grande varietà di piante e fiori: qualche nome?

Ci saranno, a grande richiesta, i Bonsai Giapponesi in tante varietà e dimensioni di prossime fioriture ottobrine.

Se siete amanti delle piante fiorite, potrete trovare ciò che fa per voi: i bulbi da fiore e i crisantemi perenni, con tante varietà colorate e nuove; ma i più attesi saranno sicuramente i ciclamini, in varie dimensioni e colori, che diventeranno veri e propri tappeti colorati, creando suggestivi scenari lungo Corso Vittorio Emanuele.

Particolare spazio sarà dato ai peperoncini piccanti del Sudamerica, per i veri appassionati e non solo!

Se le piante grasse sono la vostra passione, inoltre, sarete catturati dalle tante specie presenti, di svariate dimensioni; ci saranno anche le piante grasse da collezione, delle vere e proprie rarità che non mancheranno di incuriosire i passanti oltre che gli esperti.

Fiori a Pordenone è un evento non solo per gli amanti del settore, ma aperto a tutti i cittadini che vogliano lasciarsi affascinare e incuriosire dal mondo della floricoltura, dalle piante e dai fiori più comuni così come dalle specie più curiose e introvabili; una manifestazione per chi vuole trascorrere un weekend in armonia con il verde e insieme riscoprire il proprio territorio e la bellezza dei centri storici.