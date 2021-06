Forza Italia, Udc e Pordenone civica: nuovo gruppo in consiglio comunale

PORDENONE – Nasce il gruppo consiliare di maggioranza Forza Italia-Udc-Pordenone civica: i moderati pordenonesi uniscono le forze per gli ultimi mesi di amministrazione prima delle elezioni di ottobre. Nel nuovo gruppo confluiscono i forzisti Mara Piccin, Andrea Cabibbo e Mauro Tavella, dalla civica l’assessore Pietro Tropeano, dal gruppo misto Daniela Quattrone (pure lei fa riferimento al partito azzurro) e da Uniti al centro Matteo Brovedani. La presentazione ha avuto luogo oggi, venerdì 4 giugno, nell’ex convento di San Francesco.

Cabibbo, che è pure presidente del consiglio comunale, ha introdotto il nuovo gruppo che – come ha poi specificato su richiesta – non ha alcun intento di “rottura” dell’attuale assetto della maggioranza, bensì un obiettivo propositivo, per far valere le proposte dei moderati, con la trazione e l’esperienza di Forza Italia, gettando le basi di un futuro cammino comune (anche in vista delle elezioni), senza però creare nuovi partiti o movimenti. Tropeano ha ricordato le proposte delle forze moderate, presenti e future, in tutti i campi, dalla sanità alla cultura. Piccin, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale e consigliera regionale, ripercorrendo le finalità dell’operazione e portando il saluto dell’assessore regionale Tiziana Gibelli (impossibilitata a presenziare per impegni familiari), ha supervisionato la firma dei componenti del nuovo gruppo consiliare.

Nuovo gruppo “benedetto” dalla coordinatrice regionale di Forza Italia, la deputata Sandra Savino, che ha ricordato come i progetti di apertura e coalizione del partito alle forze moderate, all’insegna di una politica ragionata e non “urlata”, sia ben visto dal presidente Silvio Berlusconi, e dal segretario regionale dell’Udc, Paolo Urbani, che ha evocato il patto stretto a livello regionale tra centristi in prossimità degli scorsi appuntamenti elettorali comunali.

Dopo l’intervento del forzista Riccardo Riccardi, vicepresidente della Regione, che ha inquadrato simili unioni moderate e i risultati delle prossime amministrative come base per il futuro centrodestra regionale, ha chiuso i lavori il senatore Franco Dal Mas. Presente in sala l’assessore comunale Guglielmina Cucci, lodata per il suo impegno amministrativo negli ultimi anni, in particolare sui progetti in tema di pari opportunità e turismo.