Foto Elisa, morta di leucemia a 6 anni, usate per una finta raccolta fondi

PORDENONE – Hanno postato le foto di Elisa, la bimba di Pordenone morta di leucemia, a 6 anni, nove mesi fa dopo una lunga battaglia, per una finta raccolta fondi. “Stanno cercando di usare l’immagine della mia cara Elisa, deceduta lo scorso anno causa leucemia, per trarne profitti illeciti. Vi chiedo la massima condivisione per cercare di fermare questo scempio”, ha scritto il padre della piccola, Fabio Pardini, su Facebook. Come riporta un quotidiano locale, l’uomo ha deciso di sporgere denuncia.

Come dimostrano le immagini postate dal padre della bimba sulla pagina Pardini Fabio Per Elisa, l’immagine della piccola è apparsa in un gruppo Facebook dove si chiedevano fondi per aiutarla a sconfiggere la malattia. La bimba, però, è deceduta mesi fa.

Intanto, il padre ha detto che si rivolgerà alle autorità e, su Facebook, ha ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto: “Volevo permettermi di ringraziare tutte le persone che ancora una volta sono state solidali con noi per l’increscioso fatto”.