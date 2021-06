Francesco stroncato da infarto a 42 anni. Giro in bici con gli amici, poi il malore a casa

PORDENONE – E’ morto a 42 anni Francesco Bazzo, residente in via Cappuccini a Pordenone, operatore della cooperativa Itaca.

Francesco era uscito presto, al mattino, per fare un giro in bicicletta con gli amici fino a Maniago ed era sembrata una pedalata normale, tanto che nessun amico aveva notato nulla di particolare.

Al ritorno a casa però si è sentito stanco e ha avvertito un malessere a cui non ha dato molto peso, ritirandosi per riposare. Più tardi si è sentito male in bagno e il triste epilogo è stato piuttosto veloce. Sarebbe, dalle prime indiscrezioni, stato colpito da un infarto e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo.

Francesco Bazzo, dopo il tirocinio in Cooperativa sociale Itaca come valutatore della formazione professionale, ha lavorato un paio d’anni nell’Ufficio formazione come impiegato e tutor, si era specializzato come tutor dell’apprendimento individualizzato, e ha svolto consulenza psicologica, formazione e psicoterapia per ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.

I funerali avranno luogo lunedì 7 giugno alle ore 15,30 nella Chiesa Arcipretale di S. Lorenzo a Roraigrande di Pordenone, mentre il S. Rosario verrà recitato domenica 6 giugno alle ore 20 nella Chiesa medesima.