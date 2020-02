Fratelli d’Italia apre tesseramento e si prepara a elezioni 2021

PORDENONE – Anche a Pordenone è partita la campagna tesseramento di Fratelli d’Italia per il 2020.

Armati di moduli d’iscrizione, i coordinatori comunali hanno iniziato a raccogliere le adesioni ad un partito che negli ultimi ha vantato una crescita, in termini di iscritti e di voti, costante.

Un partito che sotto la guida, determinata e coerente, di Giorgia Meloni, indicata dal The Times tra i 20 personaggi chiave del 2020 che potrebbero dare una svolta al mondo, è passato dalle percentuali del 2% del 2013 a veleggiare costantemente intorno al 10%, in crescita, consolidando ormai Fratelli d’Italia ad essere il secondo partito del centrodestra.

Elementi e percentuali, queste, che nella città di Pordenone erano state già certificate alle elezioni regionali del 2018, quando Fdi prese l’11,92%, risultando il terzo partito in città, potendo inoltre vantare il capogruppo al Senato Luca Ciriani.

“Alla base di tutto questo la lealtà ai valori della destra, la fedeltà al centrodestra, la dedizione militante dei nostri iscritti, e le riconosciute capacità amministrative dei nostri eletti, a partire da Pordenone, dove FDI siede al governo della città dal 2016” afferma Emanuele Loperfido, coordinatore provinciale, nonché esponente di FDI della Giunta Ciriani insieme all’Assessore Maria Cristina Burgnich.

“La presenza di FDI al governo della città si può notare”, continua con orgoglio Loperfido: “il secondo gruppo consiliare (5 membri) della maggioranza, guidato dal capogruppo Ribetti; conti in ordine, bilanci approvati in anticipo sui tempi, risorse per commercio locale, per le grandi opere e le scuole, per l’associazionismo, per gli eventi di tutti i tipi, non solo per le “grandi firme”, ed infine attenzione, risorse e innovativi progetti per la sicurezza (progetto Steward e Studi-Amo Pordenone tra tutti) finanziati dalla Giunta Ciriani ma sostenuti anche dalla Giunta Fedriga, grazie all’ottima interlocuzione per tramite del Sindaco e del nostro Consigliere Regionale Alessandro Basso”

Basso che afferma “Le costanti nuove adesioni sono per noi un incoraggiamento e uno sprone a lavorare ed investire sempre più sul territorio; la Destra Tagliamento continua ad allargare la schiera di amministratori apprezzati per competenza e qualità delle proposte e che con orgoglio rappresentano

Fratelli d’Italia”.

Se quindi Pordenone è stata l’antesignana del radicamento di Fratelli d’Italia ora, in vista del 2021 il Partito si prepara ad accogliere, oltre che gli iscritti, “anche coloro i quali vogliono dare la propria disponibilità a far parte della lista e della squadra che affronterà le elezioni amministrative del 2021, per raccogliere i frutti di quanto fatto sin ora a livello locale e confermare la bontà del progetto di Giorgia Meloni, anche a Pordenone”, conclude Loperfido.