Furto al mercato cittadino: tenta di fuggire ma viene bloccata

PORDENONE – Sabato 8 agosto, durante l’attività di controllo del mercato cittadino, la Polizia Locale di Pordenone-Cordenons è intervenuta presso una bancarella di abbigliamento, chiamata da un commerciante che aveva richiesto l’intervento degli uomini in divisa, poiché poco prima aveva subito il furto di alcuni vestiti.

Una cittadina moldava cinquantenne, con fare sospetto si aggirava fra gli stendini della bancarella prelevando e nascondendo in borsa alcuni capi d’abbigliamento.

L’atteggiamento non era passato inosservata all’occhio attento del commerciante tanto che la donna, una volta scoperta ha tentato di fuggire. Il pronto intervento degli agenti dell’Unità Tutela del Consumatore – Giudiziaria, che costantemente vigilano sulle zone del mercato, ha consentito di bloccare l’autrice del furto in flagranza di reato.

“Ancora una volta – interviene l’assessore alla Polizia Locale Emanuele Loperfido – i nostri agenti coordinati dal comandate Massimo Olivotto, danno prova della propria professionalità nel controllo del territorio, nelle attività di vigilanza e nella tempestività degli interventi, importanti mansioni che sono al servizio della collettività”.

Dopo l’identificazione della persona, le indagini sono proseguite con le successive verifiche e gli agenti, coordinati dal p.m. Marco Faion, hanno perquisito l’abitazione in cui la cittadina moldava risiede e lavora come badante. Sono stati trovati centinaia di capi d’abbigliamento, utensili da cucina, attrezzi per il tempo libero, cancelleria varia ed alimenti, la cui provenienza è al vaglio degli organi inquirenti. La cittadina moldava quindi è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per furto e ricettazione ed i beni posti sotto sequestro.

Spetterà ora all’Ufficio di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale ricostruire il percorso delle merci.