Gattino ferito al centro della carreggiata, salvato dalla Stradale

PORDENONE – Nella mattinata di ieri venerdì 5 marzo, una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Pordenone, impiegata in servizio di vigilanza lungo l’autostrada “A28”, veniva inviato dalla Sala Operativa del “Centro Operativo Autostradale di Udine”, nei pressi dell’area di servizio Gruaro (VE) ove era stato segnalato un gatto, che impaurito, percorreva l’autostrada accostato lungo il guardrail centrale.

Gli agenti, pertanto, facevano rallentare in sicurezza i veicoli in transito, mentre il gatto percorreva impaurito il canale di scolo delle acque lungo lo spartitraffico centrale. Lo sfortunato felino, inizialmente diffidente, cercava di allontanarsi ma era così terrorizzato da non abbandonare quel luogo che poteva sembrargli sicuro, percorrendolo per più di 30 metri.

Dopo qualche minuto, come se incredibilmente avesse intuito le intenzioni dei poliziotti, il micio si faceva avvicinare da uno di questi che lo afferrava saldamente ma con dolcezza e che lo accoglieva, ancora tremante, tra le sue braccia, e, successivamente, a bordo dell’autovettura di servizio, salvandolo da morte certa.

Il gatto che appariva ferito alla zampa posteriore destra, probabilmente già investito dai veicoli in transito, con non poco indugio da parte dei 2 poliziotti, ormai affezionatisi, veniva affidato alle cure del “Servizio Veterinario dell’Asl 4 di Portogruaro”.