“Giovedì sotto le stelle”, dall’1 al 29 luglio in città

PORDENONE – Come ogni anno ritorna il tradizionale appuntamento dei ‘Giovedì sotto le stelle’. Per 5 settimane, dal 1 luglio al 29 luglio, i giovedì saranno l’occasione per vivere la città capoluogo immersi in un’atmosfera magica.

Anche quest’anno il colore dei “Giovedì sotto le stelle” sarà il blu che verrà declinato in diversi strumenti a forma di stella per creare forte identità alla manifestazione e rendere facilmente riconoscibili le attività che aderiranno. Il pay off “Star a Pordenone”, è volutamente un gioco di parole: stare a Pordenone ma, anche, stella a Pordenone.

La realizzazione del concept grafico è stato affidato allo Studio Centrone Design, che ha voluto sottolineare in maniera forte l’elemento che da anni caratterizza i giovedì delle serate di luglio a Pordenone: le stelle.

In cinque punti strategici del centro saranno posizionate 5 stelle dal diametro di 40 centimetri contornate da altrettante stelle di più piccole dimensioni. In occasione dei giovedì di luglio in prossimità di ogni stella accadrà qualcosa di diverso: artisti di strada, musica, intrattenimento sempre ovviamente nel pieno rispetto delle norme anti assembramento.

La comunicazione di ciò che accadrà ogni giovedì sera sarà data all’inizio della settimana, invitando le persone che camminano per le vie del centro a cercare la stella dove l’evento si svolgerà.

L’intento è di coinvolgere tutte le attività presenti lungo la passeggiata, negozi e bar, portando i visitatori a passare delle serate indimenticabili, e ricche di sorprese, in una città dalle mille sfaccettature.

Diverse sono le proposte che sono state create per gli operatori commerciali, per legare e coordinare tra loro i punti vendita: locandina (allegata), stelle da appendere all’interno della vetrina, stella da banco, braccialetti in raso e altro ancora.