Gli stacca il labbro con un morso. Chiuso 30 giorni bar di Sacile

PORDENONE – Nel pomeriggio odierno, 18 luglio, personale della Divisione Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Pordenone e del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto” di Padova, hanno eseguito il provvedimento di sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S disposto dal Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio per 30 giorni nei confronti del pubblico esercizio “Bar Embassy” sito a Sacile, in viale Trieste, 74.

Il provvedimento cautelare, ricorrendone i presupposti è stato adottato in via d’urgenza stante il grave episodio di sangue verificatosi nella serata di mercoledì 10 luglio, allorquando scoppiava una lite tra persone pregiudicate e alterate dall’alcool.

In particolare, verso le ore 20.30, quattro avventori erano all’interno del “Bar Embassy”, quando due di questi si portavano all’esterno sul marciapiede esterno del locale, ove all’improvviso, un sacilese 48enne aggrediva l’altro, un 46enne anch’esso sacilese, al quale con un morso veniva strappato una parte del labbro, nonché asportato un dente.

La titolare dell’esercizio, una 22enne cittadina cinese, anziché chiamare le forze dell’ordine e portare i primi soccorsi, chiudeva i battenti del locale, omettendo ogni tipo di collaborazione.

Il ferito veniva, quindi, soccorso da un’ambulanza del “118” e condotto presso il pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Pordenone, ove gli veniva refertata “l’asportazione di parte del labbro inferiore” staccatogli con un morso, nonché la perdita di un dente con prognosi di giorni 15 salvo complicazioni.

Personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale accertava, altresì, come le persone coinvolte a vario titolo nell’episodio, risultassero essere gravate da precedenti di polizia in materia di stupefacenti, abuso di sostanze alcoliche, lesioni, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Sussistendone, quindi, i requisiti normativi di legge il Questore della Provincia di Pordenone ha disposto ex art. 100 T.U.L.P.S. la sospensione per 30 giorni della licenza del pubblico esercizio “Bar Embassy” di Sacile.