Grande festa per inaugurazione terminal ferroviario. Partito il primo treno

PORDENONE – Un treno diretto in Germania ha inaugurato ieri, 30 maggio, verso le 19.30, il terminal ferroviario intermodale Odorico da Pordenone, una struttura logistica strategica per il Nordest. A pieno regime arriverà a movimentare 200 mila container l’anno. L’impianto è gestito dalla società svizzera Hupac, uno tra i principali operatori intermodali europei.

All’inaugurazione hanno partecipato oltre 5oo persone “una grande festa” come hanno evidenziato tutti gli intervenuti, dal sottosegretario Vannia Gava, agli assessori regionali Sergio Emidio Bini e Graziano Pizzimenti, al sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, al presidente di Interporto Pordenone Silvano Pascolo e all’ad Giuseppe Bortolussi, fino all’ex sindaco della città Alvaro Cardin, e all’ex assessore regionale Giovanni Di Benedetto, entrambi protagonisti di una felice intuizione ancora decine di anni fa.

“E’ un impianto unico in Europa – sottolinea l’ad di Interporto Centro Ingrosso di Pordenone, Giuseppe Bortolussi, – perchè ha le misure richieste dalla Comunità europea, cioè 750 metri di lunghezza e di alta capacità, potendo portare 2mila tonnellate treno. Questo, comporterà un allungamento dei vagoni, con bassi costi per la nostra industria. Significa, in particolare, collegare Pordenone con l’Europa e, in futuro, anche la Cina”.

Il presidente di Unindustria rileva che è nata la grande industria logistica del Friuli Occidentale. “Si tratta di un grande traguardo – evidenzia – che renderà più competitivo il nostro sistema industriale. E’ destinato a cambiare radicalmente la storia economica di questo territorio, perchè si inserisce in un sistema in cui abbiamo dovuto inserire in modo capillare ogni tassello. Inoltre, nel nuovo palazzo dell’Interporto, troverà spazio un a scuola superiore di logistica, che servirà a formare tutte le competenze che lavorano qui e che, attualmente, mancano”.

Il sindaco Alessandro Ciriani pone l’accento sulla bretella Sud. “Il completamento dell’interporto – dice – dipende anche da questo”.

Maurizio Pertegato

Foto: Paolo Celante