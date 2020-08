Grazie Ramarri! Pordenone-Frosinone 0-1, il tabellino

TRIESTE – Un black out di 15 minuti non può cancellare un’annata straordinaria che i Ramarri hanno vissuto nel loro primo anno in Serie B e che tanto ha fatto sognare il popolo neroverde.

Ciano al 7′ e Novakovich al 15′ ribaltano lo 0-1 di domenica e permettono al Frosinone di raggiungere lo Spezia in finale playoff.

A questa società, a questo mister e il suo staff e a questi ragazzi che hanno indossato con onore questa maglia portando i colori neroverdi alla ribalta in tutta Italia bisogna solo dire grazie per tutte le emozioni che ci hanno regalato.

Il tabellino:

PORDENONE – FROSINONE 0-2

GOL: 7′ pt Ciano, 15′ Novakovich

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Vogliacco, Camporese, De Agostini (38′ st Chiaretti); Misuraca (17′ st Mazzocco), Burrai, Pobega (30′ st Candellone); Gavazzi (1′ st Tremolada); Ciurria, Bocalon (17′ st Strizzolo). A disp.: Bindi, Stefani, Semenzato, Pasa, Gasbarro, Bassoli, Zammarini. All. Tesser.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Szyminski, Ariaudo, Krajnc; Salvi (21′ st Paganini), Rohden, Maiello (21′ st Gori), Haas, Beghetto (44′ st Zampano); Ciano (14′ st Dionisi), Novakovich (14′ st Ardemagni). A disp.: Iacobucci, Bastianello, Zampano, Capuano, Citro, Tribuzzi, Brighenti, Vitale. All. Nesta.

ARBITRO: Volpi di Arezzo. Assistenti: Affatato di Vco e Macaddino di Pesaro. Quarto ufficiale: Minelli di Varese. Var Serra di Torino, AVar Illuzzi di Molfetta.

NOTE: ammoniti Camporese, Haas. Angoli 5-1. Recupero: pt 2′; st 6′.

P.G.