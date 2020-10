Guida veicolo con patente falsa, arrestato un pachistano

PORDENONE – Grazie agli operatori specializzati nel falso documentale, è stato possibile denunciare un trentenne Pachistano che guidava con patente falsa.

I fatti: Nei giorni scorsi, durante i controlli finalizzati alla sicurezza stradale, gli Agenti della Polizia Locale di Pordenone-Cordenons fermavano un veicolo in centro città.

Alla richiesta dei documenti di circolazione, il conducente non riusciva a fornire la patente di guida, asserendo di averla dimenticata a casa, né era in grado di esibire il certificato assicurativo. Da un controllo sulla regolarità del veicolo, lo stesso risultava privo di assicurazione. Immediatamente scattava la sanzione ed il veicolo veniva posto sotto sequestro, inoltre gli Agenti invitavano il soggetto, un trentenne Pachistano, a portare la patente in visione al Comando di Polizia.

La patente di guida esibita dal soggetto, rilasciata dallo stato del Pakistan, insospettiva gli Agenti che da un controllo minuzioso e con l’utilizzo della strumentazione in possesso, accertavano delle microdifformità, invisibili ad occhio nudo, rispetto al documento originale rilasciato dallo stato del Pakistan. K.M.N. queste le iniziali del conducente del veicolo, veniva sanzionato per guida senza patente ed indagato per il reato di uso di atto falso con conseguente sequestro del documento.

“La continua formazione e la professionalità dei nostri agenti, uniti agli investimenti in tecnologie all’avanguardia, ci consentono di monitorare il territorio anche rispetto a falsi documentali che rivelano fenomeni, pericolosi, di guida senza aver seguito la patente, aggravata dal condurre veicoli privi di assicurazione.

A tutela dei nostri cittadini, con l’obiettivo di reprimere questi fenomeni e tutelare i cittadini e automobilisti onesti, continueremo con questi investimenti, in formazione del personale e acquisto di strumentazione adeguata.” Queste le parole dell’Assessore alla sicurezza Emanuele Loperfido.