Ascom, i panificatori dal Vescovo. A gennaio, una messa per il terziario

PORDENONE – I panificatori dell’Ascom/Confcommercio di Pordenone hanno incontrato il vescovo mons. Giuseppe Pellegrini per lo scambio degli auguri per le festività natalizie. A rappresentare la categoria, viste le regole imposte dalla pandemia, solo il vicepresidente provinciale Marino Nardo – accompagnato da Lorenzo Cardin dell’ufficio stampa Ascom- il quale ha sottolineato l’impegno e il valore, anche dal punto di vista etico, dell’antica e nobile professione dei panettieri.

Dal canto suo il vescovo Pellegrini, dopo aver ricevuto in dono il panettone confezionato artigianalmente, ha benedetto la categoria dei panificatori e rivolto gli auguri più sinceri alle loro famiglie e collaboratori. Poi per la ricorrenza (17 gennaio) del Santo Patrono della categoria, S. Antonio Abate, il vescovo si è detto disponibile a celebrare – come da tradizione – una messa al seminario diocesano di Concordia-Pordenone.

Inoltre, dopo le festività e comunque non appena le regole anti covid saranno meno stringenti, il presule – a seguito della richiesta inoltrata dal presidente provinciale Confcommercio Alberto Marchiori – officerà in una parrocchia cittadina una funzione per tutti gli imprenditori del commercio e, più in generale, del terziario che durante le fasi del lockdown hanno subito danni economici rilevanti e messo in ginocchio una categoria fatta di lavoratori dipendenti, collaboratori e familiari.